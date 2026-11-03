வினாத்தாள் கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது.. பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குநர் அனுப்பிய சுற்றறிக்கை...
உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களிடம் தேர்வுகளுக்கான வினாத்தாள் கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை அதிரடி உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குநர் என். லதா, அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலர்களுக்கும் அனுப்பி உள்ள சுற்றறிக்கையில், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளையில் தொடரப்பட்ட வழக்கு விசாரணையின்போது, 6 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களிடம் வினாத்தாள் கட்டணமோ அல்லது எந்தவொரு முறையற்ற கட்டணமோ வசூலிக்கக் கூடாது என இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
நீதிமன்ற உத்தரவை முழுமையாகச் செயல்படுத்தும் வகையில், அனைத்து அரசு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளின் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும் உரிய வழிகாட்டுதல்களையும் அறிவுறுத்தல்களையும் மாவட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலர்கள் உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளி மாணவர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள இந்த உத்தரவு, பெற்றோர் மற்றும் மாணவர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. இனி பள்ளிகளில் எந்தவொரு கூடுதல் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படமாட்டாது என்பது இதன் மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.