கேஸ் சிலிண்டர் விலை திடீர் உயர்வு: வணிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி, இல்லத்தரசிகளுக்கு நிம்மதி!

ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் தேதியன்று சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மாற்றி அமைப்பது வழக்கம். அந்த வகையில், பிப்ரவரி மாதத்தின் முதல் நாளான இன்று , கேஸ் சிலிண்டர் விலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.
 
இந்த அறிவிப்பின்படி, வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர் விலை மட்டும் திடீரென 50 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதுவரை சென்னையில் 1,849.50 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டு வந்த 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக சிலிண்டர், தற்போது 1,899.50 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்த விலை உயர்வு ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் மற்றும் சிறு வணிகர்களுக்கு பெரும் சுமையாக அமைந்துள்ளது.
 
அதே நேரத்தில், இல்லத்தரசிகளுக்கு நிம்மதி அளிக்கும் வகையில் வீட்டு பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர் விலையில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. வீட்டு சிலிண்டர் வழக்கம் போல் 868 ரூபாய்க்கே விற்பனை செய்யப்படுகிறது. பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள நிலையில், வீட்டு சிலிண்டர் விலை உயராதது சாமானிய மக்களிடையே நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
