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  4. Low Pressure Area Forms Over Tamil Nadu Coast: Orange Alert Issued for Three Southern Districts
Written By SIVA SIVA

காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுபெற்றது.. நாளை மறுநாள் இன்னொரு காற்றழுத்த தாழ்வு.. கனமழைக்கு வாய்ப்பு..

Tamil Nadu Weather
Written By: SIVA
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (10:31 IST)
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தமிழ்நாடு முழுவதும் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதை ஒட்டிய தமிழக கடலோரப் பகுதிகளின் மேல் நிலவிய வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி, காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாக புதன்கிழமை வலுப்பெற்றுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
 
இந்தக் காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து செல்லக்கூடும் என்பதால், கடலோர மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் பரவலாகக் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக, சென்னை உள்ளிட்ட வடதமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஏற்கனவே தொடர் மழை பெய்து வரும் சூழலில், இன்று தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஆகிய 3 மாவட்டங்களுக்கு மிகக் கனமழைக்கான ‘ஆரஞ்சு’ எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இதனிடையே, வங்கக்கடலில் வரும் அக்டோபர் 23 ஆம் தேதி மேலும் ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாகக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் கணித்துள்ளது. இதனால் கடலோரப் பகுதி மக்கள் மற்றும் மீனவர்கள் தேவையான பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
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