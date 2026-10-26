ரசிகர்களுக்கு தனுஷ் கொடுத்த விளக்கில் தாமரை சின்னம்!.. ஓ அப்படி போகுதா!...
நடிகர் விஜயை தொடர்ந்து நடிகர் தனுசுக்கும் அரசியல் ஆசை வந்திருப்பதாக பார்க்கப்படுகிறது. சமீபகாலமாகவே அவர் தொடர்ந்து தனது ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளை சந்தித்து பேசி வருகிறார். அவர்களுக்கு முன் அவர்களை அரசியல்படுத்துவது போலவே தனுஷ் பேசி வருகிறார்.
ஏற்கனவே பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சியின் போது ரசிகர்களிடம் சந்தித்து ‘மக்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள்’ என பேசியிருந்தார். அதையடுத்துதான் தனுஷ் அரசியலுக்கு வரப்போகிறார் என்கிற பேச்சு எழுந்தது. தற்போது வரை இது தொடர்பாக தனுஷ் எந்த விளக்கமும் அளிக்கவில்லை. அதோடு சில நாட்களுக்கு முன்பு டெல்லி சென்று சில பாஜக மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ் தலைவர்களை தனுஷ் சந்தித்ததாக செய்திகள் வெளியானது
இந்நிலையில், நேற்று மீண்டும் செம்மஞ்சேரியில் உள்ள ஒரு மண்டபத்தில் தனது நற்பணி மன்ற ஆண் மற்றும் பெண் நிர்வாகிகளை அவர் சந்தித்தார். அவர்களுக்கு 3 ஆயிரம் பேருக்கு பேருக்கு தலா 20 கிராம் எடை கொண்ட வெள்ளி விளக்கை தனுஷ் பரிசளித்தார். அந்த வெள்ளி விளக்கில் தாமரை சின்னம் பொரிக்கப்பட்டிருந்ததுதான் இப்போது பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது.
ஜி.ஆர்.டி நிறுவனம்தான் அந்த விளக்குகளை உருவாக்கிக் கொடுத்துள்ளது. அதில், ஜி.ஆர்.டி விளக்கில் தாமரை சின்னம் இல்லை. தனஷ் தரப்பிலிருந்து அந்த விளக்கில் தாமரை சின்னம் வேண்டுமென கேட்டு அது பொறிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. எனவே பாஜகவின் ஆதரவாளராக தனுஷ் செயல்பட போகிறார் என்கிற பேச்சு அரசியல் வட்டாரத்தில் எழுந்திருக்கிறது.
இந்நிலையில், நேற்று மீண்டும் செம்மஞ்சேரியில் உள்ள ஒரு மண்டபத்தில் தனது நற்பணி மன்ற ஆண் மற்றும் பெண் நிர்வாகிகளை அவர் சந்தித்தார். அவர்களுக்கு 3 ஆயிரம் பேருக்கு பேருக்கு தலா 20 கிராம் எடை கொண்ட வெள்ளி விளக்கை தனுஷ் பரிசளித்தார். அந்த வெள்ளி விளக்கில் தாமரை சின்னம் பொரிக்கப்பட்டிருந்ததுதான் இப்போது பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது.
ஜி.ஆர்.டி நிறுவனம்தான் அந்த விளக்குகளை உருவாக்கிக் கொடுத்துள்ளது. அதில், ஜி.ஆர்.டி விளக்கில் தாமரை சின்னம் இல்லை. தனஷ் தரப்பிலிருந்து அந்த விளக்கில் தாமரை சின்னம் வேண்டுமென கேட்டு அது பொறிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. எனவே பாஜகவின் ஆதரவாளராக தனுஷ் செயல்பட போகிறார் என்கிற பேச்சு அரசியல் வட்டாரத்தில் எழுந்திருக்கிறது.