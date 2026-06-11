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  4. Lorry Fares in Tamil Nadu to Hike by 25 Percent from June 15 Due to Rising Diesel Prices
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Last Updated : Thursday, 11 June 2026 (08:50 IST)

ஜூன் 15-ஆம் தேதி முதல் லாரி வாடகை உயர்வு.. சாமானிய மக்களை பாதிக்குமா?

லாரி வாடகை உயர்வு
Publish: Thu, 11 Jun 2026 (08:47 IST) Updated: Thu, 11 Jun 2026 (08:50 IST)
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தமிழகத்தில் வரும் ஜூன் 15-ஆம் தேதி முதல் லாரி வாடகை 25 சதவீதம் வரை உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தமிழ்நாடு மாநில லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் தன்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார். சேலத்தில் நடைபெற்ற முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர் இந்த அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.
 
தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் டீசல் விலை உயர்வு காரணமாக லாரி தொழில் கடுமையான நலிவை சந்தித்து வருவதாக அவர் கவலை தெரிவித்தார். மேலும், லாரிகளுக்கான உதிரிபாகங்கள் விலை உயர்வு, சுங்கச்சாவடி கட்டண உயர்வு, இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் மற்றும் ஊழியர்களுக்கான சம்பள உயர்வு போன்ற காரணங்களால் லாரிகளை இயக்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார். வேறு வழியின்றி, லாரி உரிமையாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தைக் காக்கவே இந்த 25 சதவீத வாடகை உயர்வு முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் விளக்கமளித்தார்.
 
இந்த திடீர் வாடகை உயர்வு காரணமாக, வெளிமாநிலங்கள் மற்றும் மாவட்டங்களில் இருந்து கொண்டு வரப்படும் அரிசி, பருப்பு, காய்கறிகள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை கணிசமாக உயர வாய்ப்புள்ளது. இது சாமானிய பொதுமக்களை பொருளாதார ரீதியாக பெரிதும் பாதிக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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