தமிழகத்தில் 6 மாவட்ட மருத்துவமனைகளில் புதிய தாய்ப்பால் வங்கி மையம்! தமிழக அரசு அரசாணை
தமிழகத்தில் குறை பிரசவத்தில் பிறக்கும் பச்சிளம் குழந்தைகள் மற்றும் நோய்வாய்ப்பட்ட தாய்மார்களின் குழந்தைகளின் உயிரை காக்கும் நோக்கில், 6 அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைகளில் புதிய ஒருங்கிணைந்த தாய்ப்பால் மேலாண்மை அலகுகள் அமைக்க தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
இதன்படி ஜெயங்கொண்டம் , காரைக்குடி , பரமக்குடி , கோவில்பட்டி , தாம்பரம் , மற்றும் மன்னார்குடி ஆகிய 6 மருத்துவமனைகளில் ரூ.66 லட்சம் செலவில் இந்த புதிய மையங்கள் நிறுவப்பட உள்ளன. இதற்கான செலவினத்தை மத்திய அரசு 60% மற்றும் மாநில அரசு 40% என்ற பங்களிப்பில் தேசிய சுகாதார குழுமம் மூலம் மேற்கொள்ள உள்ளது.
கடந்த 2025-26-ஆம் ஆண்டில் மட்டும் 1,617 குழந்தைகள் 2.5 கிலோவுக்கும் குறைவான எடையில் இந்த பகுதிகளில் பிறந்துள்ளன. தாயால் நேரடியாக பாலூட்ட முடியாத சூழலில், இந்த மையங்கள் மூலம் தானமாக பெறப்படும் தாய்ப்பால் சுத்திகரிக்கப்பட்டுப் பாதுகாப்பாக வழங்கப்படும். இதனால் செயற்கைப்பால் மற்றும் பவுடர் பால்களால் ஏற்படும் தொற்றுகள் தவிர்க்கப்பட்டு, குழந்தைகளின் உயிரிழப்பு விகிதம் பெருமளவு குறையும்.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் இந்த உன்னதமான திட்டம், ஏழை தாய்மார்கள் மற்றும் பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு கிடைத்த பெரும் வரப்பிரசாதமாக பார்க்கப்படுகிறது.