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Last Updated : Monday, 15 June 2026 (14:10 IST)

ஒரு எழுத்து மாறாம அப்படியே காப்பி பேஸ்ட்.. கனவு காணுவது கூட சொந்தமா கிடையாதா?

காப்பி பேஸ்ட் சர்ச்சை
Publish: Mon, 15 Jun 2026 (14:09 IST) Updated: Mon, 15 Jun 2026 (14:10 IST)
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சமூக ஊடகங்களில் தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட இருப்பதாக பரவும் ஒரு தகவல், எந்தவொரு எழுத்துப் பிழையும் மாறாமல் அப்படியே பல கணக்குகளில் 'காப்பி பேஸ்ட்' செய்யப்பட்டுப் பகிரப்பட்டு வரும் வினோதமான நிகழ்வு தற்பொழுது அம்பலமாகியுள்ளது. 
 
அதில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின்  ஒரு அமைச்சர் உட்பட 9 எம்.எல்.ஏ-க்களின் கல்வித் தகுதி போலியானது எனத் தேர்தல் ஆணையம் ஆதாரப்பூர்வமாகக் கண்டுபிடித்துள்ளதாகவும், அவர்களின் பதவிகள் விரைவில் பறிக்கப்படலாம் என்றும் டெல்லி வட்டாரங்களை மேற்கோள் காட்டி ஒரு தகவல் பகிரப்பட்டுள்ளது. 
 
அதிமுகவின் காயத்ரி ரகுராம் மற்றும்  நாம் தமிழர் கட்சியின் பிரியகுமரன் ஆகியோரின் எக்ஸ்  பக்கங்களில் இந்தத் தகவல் அப்படியே ஒரே மாதிரியான வார்த்தைகளுடனும், குறியீடுகளுடனும் காப்பி பேஸ்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது அம்பலமாகியுள்ளது. "கனவு காணுவது கூட சொந்தமாக கிடையாதா?" என்று கேட்கும் அளவுக்கு, ஒருவர் பதிவிட்ட கற்பனையான அல்லது போலியான ஒரு செய்தியை, மற்றொருவர் சற்றும் யோசிக்காமல் அப்படியே நகலெடுத்துப் பகிர்ந்துள்ளார். 
 
இத்தகைய சரிபார்க்கப்படாத போலிச்செய்திகள் மற்றும் திட்டமிட்ட அவதூறுகள் இணையத்தில் எந்தவொரு சொந்த உழைப்பும் சிந்தனையும் இன்றி எவ்வாறு பரப்பப்படுகின்றன என்பதற்கு இந்த நிகழ்வு ஒரு சிறந்த உதாரணமாக மாறியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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