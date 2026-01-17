சனி, 17 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : சனி, 17 ஜனவரி 2026 (11:26 IST)

எம்ஜிஆர் பிறந்த நாளில் விஜய் போட்ட எக்ஸ் பதிவு.. அதிமுக வாக்குகளை கவர திட்டமா?

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆரின் 109வது பிறந்தநாளான இன்று , அவருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தி ஒரு நெகிழ்ச்சியான பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். சினிமா மற்றும் அரசியல் என இரு துறைகளிலும் சிகரம் தொட்ட ஒரு ஆளுமைக்கு, அதே பாதையில் பயணிக்கும் ஒரு இளைய தலைமுறை தலைவர் செலுத்தும் மரியாதையாக இது பார்க்கப்படுகிறது.
 
விஜய் தனது பதிவில், "ஜனநாயக பாதையில் சாமானியர்களுக்கும் அதிகாரமளித்தவர் புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். ஏழை எளிய மக்களின் பசியைப் போக்கிய மதிய உணவுத் திட்டம் முதல், அடித்தட்டு மக்களின் உரிமைகளுக்காக அவர் குரல் கொடுத்த விதம் வரை அனைத்தையும் நினைவுகூர்ந்துள்ளார். குறிப்பாக, சினிமாவில் இருப்பவர்கள் அரசியலுக்கு வர முடியாது என்ற பிம்பத்தை உடைத்து, ஒரு மாநிலத்தின் முதல்வராக மக்கள் இதயத்தில் இடம்பிடித்த எம்.ஜி.ஆரின் சாதனையை தனது அரசியல் பயணத்திற்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக விஜய் கருதுகிறார்.
 
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கிய பயணத்தில் இருக்கும் விஜய், எம்.ஜி.ஆரை தனது ஆதர்ச நாயகனாக முன்னிறுத்துவது அரசியல் ரீதியாகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. அஇஅதிமுகவின் வாக்கு வங்கியை தன்பக்கம் ஈர்க்கும் ஒரு உத்தியாக இது பார்க்கப்பட்டாலும், எம்.ஜி.ஆரின் மக்கள் நல கொள்கைகளை தானும் பின்பற்றப்போவதாக விஜய் இச்செய்தியின் மூலம் சூசகமாக தெரிவித்துள்ளார். 
தமிழக மக்களின் நீங்காத அன்பை பெற்ற 'மக்கள்திலகத்தின்' வழியில், சாமானியர்களுக்கான அரசியலை முன்னெடுப்பதே தனது இலக்கு என்பதை விஜய் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

Edited by Siva

கிரீன்லாந்து டென்மார்க்குக்கே சொந்தம்!.. ரஷ்ய அதிபர் அதிரடி!...

கிரீன்லாந்து டென்மார்க்குக்கே சொந்தம்!.. ரஷ்ய அதிபர் அதிரடி!...அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கடந்த சில நாட்களாகவே அதிரடி அரசியலை செய்து வருகிறார்.

தவெக கூட்டணிக்கு காங்கிரஸ் போய்விட்டால் விசிக நிலை என்ன? திமுக கூட்டணியில் தொடருமா?

தவெக கூட்டணிக்கு காங்கிரஸ் போய்விட்டால் விசிக நிலை என்ன? திமுக கூட்டணியில் தொடருமா?தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு நிலவும் கூட்டணி மாற்றங்கள், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் எதிர்கால நகர்வுகள் குறித்த பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளன. ஒருவேளை காங்கிரஸ் கட்சி, விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' உடன் கைகோர்க்கும் பட்சத்தில், அது திமுக தலைமையிலான கூட்டணியின் பலத்தை வெகுவாக பாதிக்கும். இந்த சூழலில், விசிக தலைவர் திருமாவளவன் எடுக்கும் முடிவுதான் தமிழகத்தின் அடுத்தகட்ட அதிகார மையத்தைத் தீர்மானிக்கும் காரணியாக அமையும் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.

50 தொகுதிகள்.. 1 துணை முதல்வர் பதவி.. 5 அமைச்சர் பதவி.. காங்கிரசுக்கு விஜய் கொடுத்த ஆஃபர்?

50 தொகுதிகள்.. 1 துணை முதல்வர் பதவி.. 5 அமைச்சர் பதவி.. காங்கிரசுக்கு விஜய் கொடுத்த ஆஃபர்?தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி புதிய கூட்டணி கணக்குகள் தற்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன. குறிப்பாக, விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இடையே ரகசிய பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பான தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. இந்த கூட்டணியை உறுதி செய்யும் வகையில், விஜய்யின் தரப்பிலிருந்து காங்கிரஸிற்கு ஒரு மெகா 'ஆஃபர்' வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

தங்கம், வெள்ளி விலை மீண்டும் உயர்வு.. இந்த மாதத்திற்குள் ரூ.1.50 லட்சம் போகுமா?

தங்கம், வெள்ளி விலை மீண்டும் உயர்வு.. இந்த மாதத்திற்குள் ரூ.1.50 லட்சம் போகுமா?சென்னையில் இன்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் அதிரடி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் பொருளாதார மாற்றங்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் தேவையால், ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 உயர்ந்துள்ளது. இதன் மூலம் ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ.1,06,240 என்ற புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் ரூ.13,280-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதிமுகவுக்கும் - திமுகவும் இடையே தான் போட்டி.. 3வது கட்சியை ஊடகங்கள் தான் பெரிதுபடுத்துகின்றன: ஈபிஎஸ்

அதிமுகவுக்கும் - திமுகவும் இடையே தான் போட்டி.. 3வது கட்சியை ஊடகங்கள் தான் பெரிதுபடுத்துகின்றன: ஈபிஎஸ்தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சமீபத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

