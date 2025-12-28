ஞாயிறு, 28 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 28 டிசம்பர் 2025 (11:36 IST)

விஜயகாந்த் நினைவு நாள்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு.. நேரில் மரியாதை செலுத்திய ஈபிஎஸ்..!

விஜயகாந்த் நினைவு நாள்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு.. நேரில் மரியாதை செலுத்திய ஈபிஎஸ்..!
தமிழ் திரையுலகின் தன்னிகரற்ற கலைஞராகவும், ஏழை எளிய மக்களின் 'கருப்பு எம்.ஜி.ஆர்' ஆகவும் போற்றப்பட்ட தேமுதிக நிறுவனர் கேப்டன் விஜயகாந்தின் இரண்டாம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதையொட்டி தமிழகத்தின் பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களும் அவருக்கு தங்கள் மரியாதையை செலுத்தி வருகின்றனர்.
 
தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "ஏழை மக்கள் மீது பெரும் பரிவு கொண்டு, அனைவருக்கும் உதவும் உயர்ந்த உள்ளத்தால் தமிழ் மக்களின் அளவில்லாத அன்பைப் பெற்ற எனது அருமை நண்பர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களின் நற்பணிகளை நினைவுகூர்கிறேன்" என தெரிவித்துள்ளார். அரசியல் கடந்து விஜயகாந்துடன் தனக்கிருந்த தனிப்பட்ட நட்பையும், அவரது உதவும் குணத்தையும் முதல்வர் இப்பதவில் நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
மறுபுறம், அதிமுக பொதுச்செயலாளரும் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி கே. பழனிசாமி, சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள விஜயகாந்தின் நினைவிடத்திற்கு நேரில் சென்று மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். அவருடன் அதிமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளும் பங்கேற்றனர். உடன் பிரேமலதா விஜயகாந்த் இருந்தார்.
 
விஜயகாந்தின் மறைவு ஏற்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிலையிலும், அவர் மக்கள் மீது காட்டிய அக்கறையும், அரசியல் களத்தில் அவர் விதைத்த மாற்றங்களும் இன்றும் தமிழக மக்களால் பேசப்பட்டு வருகின்றன. நினைவிடத்தில் திரண்ட தேமுதிக தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள், தங்களின் 'கேப்டனுக்கு' கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தினர்.
 
Legacy of the Captain: CM Stalin and EPS Pay Tribute on Vijayakanth's Second Anniversary
 
விஜயகாந்த் நினைவு நாள், கேப்டன் விஜயகாந்த், மு.க.ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிசாமி, தேமுதிக, அரசியல் மரியாதை, கேப்டன் நினைவிடம்.
 
Edited by Siva

திட்டமிட்டபடி ஜனவரி 6-ஆம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டம்: ஜாக்டோ-ஜியோ அறிவிப்பு..!

திட்டமிட்டபடி ஜனவரி 6-ஆம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டம்: ஜாக்டோ-ஜியோ அறிவிப்பு..!தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் கூட்டமைப்பான ஜாக்டோ-ஜியோ, தங்களின் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஏற்கனவே அறிவித்தபடி வரும் ஜனவரி 6-ஆம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தை தொடங்கவுள்ளதாக உறுதிபடத் தெரிவித்துள்ளது.

ஒரே நேரத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பிரேமலதா அழைப்பு.. என்ன காரணம்?

ஒரே நேரத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பிரேமலதா அழைப்பு.. என்ன காரணம்?Eternal Captain: DMDK Observes Vijayakanth’s 2nd Death Anniversary as Guru Pooja

வரும் தேர்தலில் டிடிவி தினகரன் போட்டியிடவில்லையா? அவரே அளித்த விளக்கம்..!

வரும் தேர்தலில் டிடிவி தினகரன் போட்டியிடவில்லையா? அவரே அளித்த விளக்கம்..!மதுரையில் நடைபெற்ற அமமுக நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த டிடிவி தினகரன், தன் மீதான அரசியல் வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார். செங்கோட்டையன் தவெக-வில் இணைந்தது அல்லது ஓபிஎஸ்-இன் முடிவுகள் என எதற்கெடுத்தாலும் தன்னை தூண்டிவிடுபவராக சித்தரிப்பது தவறானது என அவர் குறிப்பிட்டார்.

விவசாய நிலங்களில் விளைவது அனைத்தும் விவசாயிகளுக்கே சொந்தம்! பிரிட்டிஷ் கால சட்டங்களை மாற்ற மத்திய அமைச்சரிடம் சத்குரு கோரிக்கை

விவசாய நிலங்களில் விளைவது அனைத்தும் விவசாயிகளுக்கே சொந்தம்! பிரிட்டிஷ் கால சட்டங்களை மாற்ற மத்திய அமைச்சரிடம் சத்குரு கோரிக்கை“விவசாய நிலங்களில் விளைவது அனைத்தும் விவசாயிகளுக்கே சொந்தமானதாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் அதனை தடுக்கும் விதமாக இருக்கும் பிரிட்டிஷ் கால சட்டங்களை மாற்ற வேண்டும்” என மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சரிடம் சத்குரு கோரிக்கை விடுத்தார்.

மு.க. ஸ்டாலினை உருது அல்லது ஆங்கிலத்தில் பேசுமாறு உங்களால் கேட்க முடியுமா? மெஹபூபா முஃப்தி ஆவேசம்

மு.க. ஸ்டாலினை உருது அல்லது ஆங்கிலத்தில் பேசுமாறு உங்களால் கேட்க முடியுமா? மெஹபூபா முஃப்தி ஆவேசம்ஸ்ரீநகரில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது, ஜம்மு-காஷ்மீர் மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி தலைவி மெஹபூபா முஃப்தி, பத்திரிகையாளர் ஒருவரின் கோரிக்கையால் கடும் கோபமடைந்தார். அவர் தனது தாய்மொழியான காஷ்மீரியில் உரையாற்ற தொடங்கிய போது, அங்கிருந்த செய்தியாளர் ஒருவர் அவரை உருது மொழியில் பேசுமாறு வற்புறுத்தினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com