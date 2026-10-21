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  4. Last Chance for Primary Teachers: Complete NIOS Bridge Course Registration by October 28 to Secure Job
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 21 October 2026 (10:15 IST)

ஆசிரியர்களுக்கு கடைசி வாய்ப்பு! அக்.28 க்குள் முடிக்கலைனா வேலைக்கே ஆபத்து?

NIOS Bridge Course
Written By: SIVA
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (10:15 IST)
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பணியில் உள்ள தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு மத்திய அரசின் தேசிய திறந்தநிலைப் பள்ளி நிறுவனம் மிக முக்கியமான எச்சரிக்கை அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. B.Ed முடித்துவிட்டு 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கான 6 மாத சான்றிதழ் படிப்புக்கான பதிவுப் போர்டல் மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
 
ஆசிரியர்கள் அக்டோபர் 21 முதல் அக்டோபர் 28, 2026 வரை மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். இதன் பிறகு எக்காரணம் கொண்டும் காலக்கெடு நீட்டிக்கப்படாது என தெளிவாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. NCTE விதிகளின்படி, B.Ed தகுதியோடு தொடக்கப்பள்ளியில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் இந்த Bridge Course-ஐ முடிப்பது கட்டாயமாகும். தவறும் பட்சத்தில், எதிர்காலத்தில் பணி நிரந்தரம், பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு போன்றவற்றில் கடுமையான சிக்கல்கள் உருவாகி, வேலைக்கே ஆபத்தாக முடியும்.
 
இந்தக் கோர்ஸ் முழுக்க முழுக்க NIOS மூலம் ஆன்லைனில் நடத்தப்படுவதால், ஆசிரியர்கள் தங்களது பள்ளி பணியை பாதிக்காமல் வீட்டில் இருந்தபடியே எளிதாக படித்து சான்றிதழ் பெறலாம். மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் NIOS வழங்கும் இந்தச் சான்றிதழ் இந்தியா முழுவதும் செல்லுபடியாகும். இதுவரை பதிவு செய்யாத தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் அக்டோபர் 28-க்குள் உடனடியாக விண்ணப்பித்துத் தங்கள் பணியைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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