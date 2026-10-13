மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் ராஜினாமா? தமிழக அரசியலை கவனிக்க போவதாக அறிவிப்பு...!
மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத் துறை மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை இணையமைச்சராக இருந்த எல். முருகன், தனது மத்திய அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். மேலும், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்தும் விடுவிக்குமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக ‘எக்ஸ்’ சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள எல். முருகன், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தலைமையில் பாரத மாதாவுக்கும் தமிழ்நாடு மக்களுக்கும் சேவை செய்யக் கிடைத்த வாய்ப்பு தனது வாழ்வின் மிகப்பெரிய கௌரவமாகும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். கூலித் தொழிலாளியின் மகனாகப் பிறந்த தனக்கு, மத்திய அமைச்சரவையில் பணியாற்றும் வாய்ப்பளித்த பிரதமருக்கு அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.
2029 மக்களவைத் தேர்தலை எதிர்நோக்கி, தமிழ்நாட்டில் பாரதிய ஜனதா கட்சியை அடிமட்ட அளவில் வலுப்படுத்தவும், கட்சித் தொண்டர்களுடன் இணைந்து களப்பணியாற்றவுமே இமுடிவை எடுத்ததாக அவர் கூறியுள்ளார். "நாடே முதன்மை, கட்சி அடுத்தது, சுயநலம் கடைசியில்" என்ற கொள்கை முழக்கத்துடன் தனது ராஜினாமாவை அவர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
முன்னதாக, தேசிய பட்டியலினத்தவர் ஆணையத்தின் துணைத் தலைவராகவும், தமிழ்நாடு பாஜக தலைவராகவும், மத்திய மீன்வளம் மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத் துறை இணையமைச்சராகவும் எல். முருகன் பணியாற்றியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.