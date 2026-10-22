விடுமுறை விட்டும் மாணவர்களை வரவழைத்த தனியார் பள்ளிகள்.. நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்...
மழை காரணமாக மாவட்ட ஆட்சியர் விடுமுறை அறிவித்த பிறகும், கோவில்பட்டியில் சில தனியார் பள்ளிகள் அரசு உத்தரவை மீறி வகுப்புகளை நடத்தி வருவதாகப் பெற்றோர்கள் தரப்பிலிருந்து கடும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.
அமைச்சர் மற்றும் பள்ளிக் கல்வித்துறையின் தொடர் எச்சரிக்கைகளையும் மீறி, 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குச் சிறப்பு வகுப்புகள் என்ற பெயரில் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு மாணவர்கள் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
"அமைச்சர் உத்தரவையே மதிக்க மாட்டோம்; மாவட்ட ஆட்சியரின் விடுமுறை உத்தரவெல்லாம் எங்களுக்குப் பொருட்டே கிடையாது" என்பது போல இந்த பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருவதாக பெற்றோர்கள் ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளனர்.
தொடர் மழை மற்றும் அவசரகால எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த சூழலில், மாணவர்களின் பாதுகாப்பை பற்றிக் கவலைப்படாமல் விதிகளை மீறும் இதுபோன்ற கல்வி நிறுவனங்கள் மீது மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாகத் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே சமூக ஆர்வலர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.