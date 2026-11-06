வி.எஸ். பாபு மருத்துவமனையிலிருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டாரா? அமைச்சர் அருண் ராஜ் விளக்கம்!
கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் போட்டியிட்டு முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினை தோற்கடித்த வி.எஸ். பாபுவின் உடல்நிலை குறித்த தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களில் விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. கடந்த செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி மூச்சுத்திணறல் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர், நீண்ட நாட்களாக சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
2026ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் கொளத்தூர் தொகுதியில் தவெக சார்பில் வி.எஸ். பாபு போட்டியிட்டார். அவரை எதிர்த்து திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் களமிறங்கினார். இந்தத் தேர்தலில் வி.எஸ். பாபு 82,997 வாக்குகளையும், மு.க. ஸ்டாலின் 74,202 வாக்குகளையும் பெற்றனர். இதன் மூலம் 8,795 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வி.எஸ். பாபு வெற்றி பெற்றார். இது தமிழக அரசியலில் பெரும் கவனத்தைப் பெற்றது. சட்டமன்ற உறுப்பினராகப் பொறுப்பேற்ற பின்னர் சட்டப்பேரவை நடவடிக்கைகளில் வி.எஸ். பாபு பங்கேற்று வந்தார்.
இந்த நிலையில், கடந்த செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி அவருக்குத் திடீரென மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள எம்.ஜி.எம். ஹெல்த்கேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். சுவாசக் கோளாறு காரணமாக தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவருக்கு, மருத்துவத் தேவைக்கேற்ப சுவாச ஆதரவு உள்ளிட்ட சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டன.
வி.எஸ். பாபுவின் உடல்நிலை குறித்து செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி மருத்துவமனை நிர்வாகம் அறிக்கை வெளியிட்டது. அதில், பல்வேறு மருத்துவத் துறைகளைச் சேர்ந்த நிபுணர்கள் அடங்கிய குழுவினர் அவருக்குச் சிகிச்சை அளித்து வருவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. செப்டம்பர் 18ஆம் தேதி வெளியான மருத்துவத் தகவல்களிலும் அவரது உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும், சிகிச்சைக்கு நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதற்கிடையே, செப்டம்பர் 23ஆம் தேதி முதலமைச்சர் விஜய் மருத்துவமனைக்குச் சென்று வி.எஸ். பாபுவின் உடல்நிலை குறித்து விசாரித்தார். செப்டம்பர் 22ஆம் தேதிக்குப் பிறகு அவரது உடல்நிலை குறித்து புதிய மருத்துவ அறிக்கைகள் வெளியாகாததால், ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் கவலை ஏற்பட்டது. நவம்பர் 1ஆம் தேதி வெளியான செய்திகளின்படி, வி.எஸ். பாபு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு 50 நாட்களுக்கும் மேலாகியிருந்தது.
இந்த நிலையில், நவம்பர் 5ஆம் தேதி வி.எஸ். பாபு உடல்நலம் தேறி மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பியதாகச் செய்திகள் வெளியாகின. இதனை கண்ட தவெக கட்சியினர் உற்சாகமாயினர்.ஆனால் அவர் தொடர்ந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருப்பதாக அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறியுள்ளார். செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், கொளத்தூர் தவெக எம்.எல்.ஏ வி. எஸ். பாபு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சையில் உள்ளார் என்றும், . மருத்துவமனையிலிருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் உண்மையில்லை என்றும் அமைச்சர் அருண் ராஜ் கூறியுள்ளார்