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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 17 September 2026 (13:02 IST)

கொளத்தூர் எம்.எல்.ஏ விஎஸ் பாபு உடல்நிலை.. மருத்துவமனையின் லேட்டஸ்ட் அறிக்கை...

வி.எஸ். பாபு
Written By: SIVA
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (13:02 IST)
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சுவாசக் கோளாறு காரணமாக சென்னை எம்.ஜி.எம். ஹெல்த்கேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் கொளத்தூர் தவெக எம்எல்ஏ வி.எஸ். பாபுவின் உடல்நிலை குறித்த மருத்துவமனை அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
 
 செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி முதல் அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். பல்வேறு மருத்துவத் துறைகளைச் சேர்ந்த நிபுணர்கள் அடங்கிய குழுவின் தொடர் கண்காணிப்பில் அவர் உள்ளார். 
 
தற்போது அவரது உடல்நிலை சீரான நிலையிலும் திருப்திகரமாகவும் இருப்பதாக மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது. அவருக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சைக்கு அவர் நல்ல முறையில் ஒத்துழைப்பு அளித்து வருவதாகவும், அவரது உடல்நிலை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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