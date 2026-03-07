சனி, 7 மார்ச் 2026
Written By Siva

நீங்கள் சுயத்தை இழந்து, கடுமையான சிக்கலில் இருக்கிறீர்கள்.. கிருத்திகா உதயநிதி சொல்வது யாரை?

தமிழகத் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் மனைவி கிருத்திகா உதயநிதி, தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள ஒரு பதிவு தற்போது இணையத்தில் காட்டுத்தீயாய் பரவி வருகிறது.
 
 "பிரபலம் என்பது யார்? மக்களுடனான உங்கள் பிம்பத்திற்காக உங்களின் சுயத்தை நீங்கள் இழக்கும்போது, நீங்கள் கடுமையான சிக்கலில் இருக்கிறீர்கள்" என அவர் பதிவிட்டுள்ளார். ஒரு பிரபலம் தனது சுய அடையாளத்தை மக்கள் பார்வையை திருப்திப்படுத்த தொலைக்கக் கூடாது என்பதே அதன் சாராம்சம்.
 
இந்த கருத்து தற்போது அரசியல் மற்றும் திரையுலகில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் தனது குடும்ப பிரச்சனைகள் மற்றும் விவாகரத்து சர்ச்சைகளுக்கு நடுவிலும் பொது விழாக்களில் பங்கேற்று வருவதை குறிப்பிட்டே கிருத்திகா இவ்வாறு பதிவிட்டுள்ளதாக நெட்டிசன்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
 'சுயத்தை இழத்தல்' என்ற வார்த்தை விஜய்யின் தற்போதைய நிலையை சாடுவதாக பலரும் சமூக ஊடகங்களில் விவாதித்து வருகின்றனர். கிருத்திகாவின் இந்த மறைமுக தாக்குதல் தவெக மற்றும் திமுக ஆதரவாளர்களிடையே ஒரு சொல்லப்படாத மோதலை உருவாக்கியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva

