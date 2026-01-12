திங்கள், 12 ஜனவரி 2026
  செய்திகள்
  செய்திகள்
  த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
திங்கள், 12 ஜனவரி 2026 (17:17 IST)

கீழ்பாக்கம் மருத்துவமனையில் ரவுடி கொலை!.. 8 பேர் கைது!...

kilpauk
சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் இன்று காலை தூங்கிக் கொண்டிருந்த ரவுடி கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரம் சென்னையில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.ரவுடி ஆதி என்பவர் கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவ வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த தனது தோழியை பார்ப்பதற்காக இன்று காலை வந்திருக்கிறார்.

அப்போது ஒரு இடத்தில் அவர் படுத்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தபோது திடீரென மருத்துவமனைக்குள் புகுந்த சிலர் அவரின் தலை, கால், கை என உடலின் பல பகுதிகளிலும் அவரை சராமாரியாக வெட்டினர். இதையடுத்து அந்த இடத்திலேயே அவர் துடிதுடித்து உயிரிழந்தார்.

அதன்பின் அவர்கள் தயாராக இருந்து இருசக்கர வாகனத்தில் அங்கிருந்து தப்பிச்சென்று விட்டனர். விசாரணையில் ஆதியை கொலை செய்தது அவரின் தோழி சுசித்ராவின் உறவினர்கள் என்பது தெரியவந்தது. அதில் சூர்யா, அலிபாய் மற்றும் கார்த்திக் ஆகிய மூன்று பேரை போலீசார் ஏற்கனவே கைது செய்தனர்.

அதன்பின் குற்றவாளிகளை பிடிக்க 9 தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. அதையடுத்து இந்த வழக்கில் தொடர்புரைய 8 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். முன்விரோதம் தொடர்பாக இந்த கொலை நடந்திருப்பது தெரிய வந்திருக்கிறது. கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் கீழ்ப்பாக்கம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

Webdunia
செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

