செவ்வாய், 17 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 17 மார்ச் 2026 (11:43 IST)

திரிஷா ரொம்ப நல்ல பொண்ணு!.. தேவையே இல்ல!.. முட்டு கொடுக்கும் குஷ்பு!..

kushbu
தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர் திரிஷா. 20 வருடங்களுக்கு மேல் கோலிவுட்டில் நடித்து வருகிறார்.. தமிழ் சினிமா மட்டுமில்லாமல் நிறைய தெலுங்கு படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். திரிஷா. ஒருபக்கம், திரிஷா இதுவரை திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை.. வருண் மணியன் என்கிற தொழிலதிபரோடு திருமணம் நிச்சயம் ஆகி அதன்பின் திருமணம் நின்று விட்டது.  சினிமாவில் நடிப்பை நிறுத்த வேண்டும் என சொன்னதால் திருமணத்தை நிறுத்திவிட்டேன் என திரிஷாவே கூறியிருந்தார்..

ஒருபக்கம் நடிகை திரிஷா நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜயோடு நெருக்கம் காட்டி வருகிறார்.. அவ்வப்போது இருவரும் எடுத்துக்கொள்ளும் செல்ஃபி புகைப்படங்களை சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியிட்டு வருகிறார். இது விஜயின் குடும்ப வாழ்க்கையில் பிரச்சனை ஏற்படுத்தியதாக தெரிகிறது.

விஜயின் மனைவி சங்கீதா விஜயிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகினார். அது நடந்து சில நாட்களிலேயே இதை திரிஷா எடுத்துக்கொண்டு திருமணத்திற்கும் போனார் அதுவும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் இந்த தொடர்பான கேள்விக்கு திரிஷா இதுவரை எந்த பதிலும் கூறவில்லை. விமான நிலையத்தில் இரண்டு முறை செய்தியாளர்களை இது பற்றி கேள்வி எழுப்பியும் திரிஷா எந்த பதிலும் சொல்லாமல் மௌனமாக சென்றுவிட்டார்...

இந்நிலையில், இதுபற்றி செய்தியாளரிடம் கருத்து தெரிவித்த நடிகை மற்றும் பாஜக பிரமுகருமான குஷ்பு ‘விஜயும், திரிஷாவும் எனக்கு நெருக்கமானவர்கள். நான் சந்தித்த பெண்களில் மிகவும் மரியாதைக்குரியவரும், மென்மையான மனமும் கொண்டவர் திரிஷா. சமூக வலைதளங்களில் அவதூறான கருத்துக்களை பேசுபவர்களுக்கு திரிஷா பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை’ என கூறி இருக்கிறார். மேலும் தும்மினால் கூட குறை கூறும் உலகம் இது. திரிஷா மிகவும் நல்ல பெண்’ என முட்டு கொடுத்திருக்கிறார் குஷ்பூ.

