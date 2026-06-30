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Last Updated : Tuesday, 30 June 2026 (16:00 IST)

ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் 2 நாள் கூட்டம்.. முதல்வருக்கு வழங்கப்பட்ட 3 முக்கிய பரிந்துரைகள்...

மாவட்ட ஆட்சியர்கள் கூட்டம்
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (15:58 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (16:00 IST)
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நேற்றும் இன்றும்  நடைபெற்ற மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளின் கூட்டத்தில், தமிழக முதலமைச்சரிடம் மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்காக சில முக்கிய ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
 
முதலாவதாக, பள்ளி மாணவர்களின் இடைநிற்றலை குறைக்கவும் அவர்களின் கல்வி பயணத்தை எளிதாக்கவும், தற்போது 11-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் விலையில்லா மிதிவண்டிகளை, இனி 9-ஆம் வகுப்பு முதலே வழங்க வேண்டும் என அதிகாரிகள் பரிந்துரைத்துள்ளனர்.
 
இரண்டாவதாக, நகர்ப்புறங்களில் நிலப்பரப்பு குறைவாக உள்ள நெருக்கடியான குடியிருப்பு பகுதிகளில், பொதுமக்களின் மனமகிழ்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியத்திற்காக சிறிய அளவிலான மினி-பூங்காக்களை அதிகளவில் அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
மூன்றாவதாக, கிராமப்புற மற்றும் சிறிய உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் கீழ் கூடுதல் பாதாள சாக்கடை மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர்த் திட்டங்களைச் செயல்படுத்த வேண்டும் என ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர். 
 
இந்த ஆலோசனைகள் அனைத்தும் மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளை மையமாகக் கொண்டிருப்பதால், விரைவில் அரசாணையாக வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

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