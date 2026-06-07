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டெல்லியில் நாளை கூடும் 'இந்தியா' கூட்டணி: முக ஸ்டாலின் இல்லாத முதல் கூட்டம்..
மக்களவை மற்றும் அண்மைய மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல்களுக்கு பிறகு, 'இந்தியா' கூட்டணியின் மிக முக்கிய ஆலோசனை கூட்டம் ஜூன் 8 அன்று டெல்லியில் நடைபெற உள்ளது. இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார்.
மேற்கு வங்க தேர்தலில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஏற்பட்ட பின்னடைவு மற்றும் பாஜகவின் பலத்த வளர்ச்சிக்கு மத்தியில் நடக்கும் இக்கூட்டம் மம்தாவிற்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.
இக்கூட்டத்தில் 23 அரசியல் கட்சிகள் பங்கேற்க உறுதி அளித்துள்ளதாக காங்கிரஸ் தெரிவித்துள்ள போதிலும், கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இடையே எழுந்துள்ள உள்முரண்பாடுகள் எதிர்க்கட்சிகளின் ஒற்றுமையை கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளன.
குறிப்பாக, தமிழக தேர்தலுக்குப் பிறகு நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கட்சிக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு தெரிவித்ததால் அதிருப்தி அடைந்துள்ள திமுக, இக்கூட்டத்தை புறக்கணிக்க முடிவு செய்துள்ளது. அதேபோல், கேரளா தேர்தல் பிரச்சார விவகாரத்தில் அதிருப்தியில் உள்ள சிபிஐ(எம்), இக்கூட்டத்திற்கு தன் பிரதிநிதியாக ஜான் பிரிட்டாஸை மட்டும் அனுப்புகிறது.
டெல்லி, அசாம் மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக அடைந்துள்ள அசுர வளர்ச்சிக்கு எதிராக ஒன்றிணைந்து வியூகம் வகுக்கவும், வரும் 2029 மக்களவை தேர்தலை எதிர்கொள்ள கூட்டணியின் பொதுவான நோக்கத்தை வலுப்படுத்தவும் இந்த டெல்லி சந்திப்பு 'இந்தியா' கூட்டணிக்கு ஒரு முக்கியத் திருப்புமுனையாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva