புதன், 31 டிசம்பர் 2025
Last Modified: புதன், 31 டிசம்பர் 2025 (16:30 IST)

கரூர் விவகாரம்.. சிபிஐ விசாரணையில் நடந்தது என்ன? நிர்மல்குமார் பேட்டி..!

கரூர் விவகாரம்.. சிபிஐ விசாரணையில் நடந்தது என்ன? நிர்மல்குமார் பேட்டி..!
கரூரில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் மற்றும் 41 பேரின் உயிரிழப்பு தொடர்பான வழக்கில், டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் நடைபெற்று வந்த விசாரணை இன்றுடன் நிறைவடைந்தது.  புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, நிர்மல் குமார் மற்றும் மதியழகன் ஆகியோரிடம் கடந்த மூன்று நாட்களாக சிபிஐ அதிகாரிகள் விரிவான விசாரணை நடத்தினர்.
 
விசாரணைக்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நிர்மல் குமார், இந்த துயர சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்பதில் தவெக உறுதியாக இருப்பதாக தெரிவித்தார். இச்சம்பவத்தில் தமிழக அரசு மற்றும் காவல்துறையின் செயல்பாடுகளில் இருந்த குறைபாடுகளை ஆதாரங்களுடன் எடுத்துரைத்துள்ளதாக அவர் கூறினார். 
 
குறிப்பாக, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளில் இருந்த குளறுபடிகள், நெரிசலை தவிர்க்க தவறிய விதம் மற்றும் உடற்கூராய்வு அறிக்கையில் உள்ள சந்தேகங்கள் குறித்து சிபிஐ-யிடம் விளக்கம் அளித்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
விஜய்க்கு சம்மன் அனுப்பப்படுமா என்ற கேள்விக்கு, யூகங்களுக்கு பதிலளிக்க முடியாது என்றும், எதுவாக இருந்தாலும் சட்டப்படி எதிர்கொள்வோம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். 
 
கரூர் விவகாரம்.. சிபிஐ விசாரணையில் நடந்தது என்ன? நிர்மல்குமார் பேட்டி..!

கரூர் விவகாரம்.. சிபிஐ விசாரணையில் நடந்தது என்ன? நிர்மல்குமார் பேட்டி..!கரூரில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் மற்றும் 41 பேரின் உயிரிழப்பு தொடர்பான வழக்கில், டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் நடைபெற்று வந்த விசாரணை இன்றுடன் நிறைவடைந்தது. புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, நிர்மல் குமார் மற்றும் மதியழகன் ஆகியோரிடம் கடந்த மூன்று நாட்களாக சிபிஐ அதிகாரிகள் விரிவான விசாரணை நடத்தினர்.

