புதன், 8 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 8 அக்டோபர் 2025 (10:19 IST)

சுப்ரீம் கோர்ட் சென்ற கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்த சிறுவனின் தந்தை! என்ன கோரிக்கை?

சுப்ரீம் கோர்ட் சென்ற கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்த சிறுவனின் தந்தை! என்ன கோரிக்கை?
தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் கரூர் பேரணியில் நடந்த துயரமான கூட்ட நெரிசலில் தனது 13 வயது மகனை பறிகொடுத்த தந்தை, இந்த வழக்கை  சிபிஐக்கு மாற்ற கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளார். இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி வேலுசாமிபுரத்தில் நடந்த தவெக பேரணியில், கூட்ட நெரிசல் காரணமாகக் குறைந்தது 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த நிலையில் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட மறுத்த சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட இந்த மனுவை, அக்டோபர் 10ஆம் தேதி விசாரிப்பதாக உச்ச நீதிமன்றம் நேற்று  ஒப்புக்கொண்டது.
 
முன்னதாக, உயர் நீதிமன்றம் சிபிஐ விசாரணை கோரிய மனுக்களைத் தள்ளுபடி செய்துவிட்டு, மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி அஸ்ரா கார்க் தலைமையில் ஒரு சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவை  அமைத்து விசாரிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது.
 
அரங்கில் திரண்ட கூட்டம், எதிர்பார்க்கப்பட்டதை விட மூன்று மடங்கு அதிகம் என்று நீதிபதிகள் சுட்டிக் காட்டியதோடு, த.வெ.க. தலைமை மற்றும் காவல்துறையினரையும் கண்டித்திருந்தனர். நடிகர் விஜய் ஏழு மணி நேரம் தாமதமாக வந்ததே குழப்பத்திற்கும் நெரிசலுக்கும் முக்கிய காரணம் என்று காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
 
 
Edited by Mahendran

இனி அனைத்து தேர்தல்களிலும் புதிய நடைமுறைகள்! தேர்தல் ஆணையம் புதிய அதிரடி!

இனி அனைத்து தேர்தல்களிலும் புதிய நடைமுறைகள்! தேர்தல் ஆணையம் புதிய அதிரடி!வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப வசதிகளை பயன்படுத்தி தேர்தலை மேலும் பாதுகாப்பாக நடத்த தேவையான புதிய நடைமுறைகளை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

ரயில் பயணிகளுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி: முன்பதிவு டிக்கெட்டின் தேதியை இனி ஆன்லைனில் மாற்றலாம்!

ரயில் பயணிகளுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி: முன்பதிவு டிக்கெட்டின் தேதியை இனி ஆன்லைனில் மாற்றலாம்!ரயில் பயணிகளின் வசதியை மேம்படுத்தும் வகையில், முன்பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட்களின் பயண தேதியை ஆன்லைனில் மாற்றுவதற்கான புதிய வசதியை இந்திய ரயில்வே அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. ரயில்வே சேவைகளை டிஜிட்டல் மயமாக்கும் இந்த சேவை, 2026 ஜனவரி மாதத்திற்குள் தொடங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

6 வயது மகளை லட்சுமி தேவியாக பூஜை செய்து வழிபட்ட பெற்றோர்.. ஆதரவும் எதிர்ப்பும்..!

6 வயது மகளை லட்சுமி தேவியாக பூஜை செய்து வழிபட்ட பெற்றோர்.. ஆதரவும் எதிர்ப்பும்..!குழந்தை துஷ்பிரயோகம் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த, நடியா மாவட்டத்தை சேர்ந்த பள்ளி ஆசிரியர் அர்ஜுன் பக்ஷி மற்றும் அவரது மனைவி ஜூமா பக்ஷி ஆகியோர் ஒரு நெகிழ்ச்சியான செயலை செய்துள்ளனர். ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சி சர்ச்சைக்குள்ளாகியுள்ளது.

தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் டெங்கு பாதிப்பு.. 3 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்..!

தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் டெங்கு பாதிப்பு.. 3 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்..!ஒவ்வொரு ஆண்டும் மழைக்காலம் தொடங்கும் போது டெங்கு நோயும் கூடவே வரும் நிலையில், இந்த ஆண்டும் டெங்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், எனவே பொதுமக்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் சுகாதாரத் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

10 மாவட்டங்களில் வெளுக்க போகும் கனமழை.. குடையில்லாமல் வெளியே செல்லாதீர்கள்..!

10 மாவட்டங்களில் வெளுக்க போகும் கனமழை.. குடையில்லாமல் வெளியே செல்லாதீர்கள்..!தமிழகத்தில் இன்று 10 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com