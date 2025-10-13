திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025 (13:37 IST)

சிபிஐ விசாரித்தாலும் அருணா ஜெகதீசன் விசாரணையும் தொடரும்: வழக்கறிஞர் வில்சன் பேட்டி..!

TVK Vijay karur
கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட பின்னரும், தமிழக அரசு நியமித்த அருணா ஜெகதீசன் விசாரணை ஆணையம் தொடர்ந்து செயல்படும் என்று திமுக எம்.பி.யும் மூத்த வழக்கறிஞருமான வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
 
விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கூட்டத்தில் 41 பேர் பலியான வழக்கு தொடர்பாக, ஓய்வுபெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட கண்காணிப்புக் குழுவின் கீழ் சிபிஐ விசாரணைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
 
உச்ச நீதிமன்ற வளாகத்தில் பேசிய வில்சன், "கரூர் நெரிசல் வழக்கில் தமிழக அரசு அமைத்த நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையிலான விசாரணை ஆணையம் தொடரும்" என்று உறுதி அளித்தார். தவறு யார் மீது என்பதை இந்த ஆணையம் கண்டறியும் உரிமை உள்ளது.
 
மேலும், சிபிஐ விசாரணைக்கான உத்தரவு இடைக்காலமானதுதான் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தெரியாமல் போலியாக மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது நிரூபிக்கப்பட்டால், நீதிமன்றம் இந்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வாய்ப்புள்ளது.
 
உயர் நீதிமன்ற உத்தரவில் அரசு தலையிட்டதாக த.வெ.க. நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சிப்பது நீதிமன்ற அவமதிப்பாகும் என்றும் வில்சன் கண்டனம் தெரிவித்தார். சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டாலும், சம்பவம் நடந்ததற்கான காரணத்தை கண்டறிய தமிழக அரசின் ஆணையமும் தொடர்ந்து செயல்படும் என்று அவர் விளக்கம் அளித்தார்.
 
Edited by Mahendran

ஜல்லிக்கட்டு வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கியவர்? தவெக வழக்கில் வரும் அஜய் ரஸ்தோகி யார்?

ஜல்லிக்கட்டு வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கியவர்? தவெக வழக்கில் வரும் அஜய் ரஸ்தோகி யார்?கரூர் கூட்டநெரிசல் பலி விவகாரத்தை விசாரிக்க அமைக்கப்பட்டுள்ள எஸ்ஐடி குழுவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அஜய் ரஸ்தோகி தற்போது ட்ரெண்டாகியுள்ளார்.

எது போர் நடக்குதா..? இதோ வந்துட்டேன்! ஆப்கன் - பாகிஸ்தான் போரில் நுழையும் ட்ரம்ப்!

எது போர் நடக்குதா..? இதோ வந்துட்டேன்! ஆப்கன் - பாகிஸ்தான் போரில் நுழையும் ட்ரம்ப்!ஆப்கன் - பாகிஸ்தான் இடையே ஏற்பட்டுள்ள போரையும் நான் நிறுத்துவேன் என ட்ரம்ப் பேசியுள்ளார்.

2 சிறுமிகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த குற்றவாளி.. என்கவுண்டர் செய்து சுட்டுக்கொன்ற காவல்துறை..!

2 சிறுமிகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த குற்றவாளி.. என்கவுண்டர் செய்து சுட்டுக்கொன்ற காவல்துறை..!உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் மீரட்டில், இரண்டு சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்த குற்றச்சாட்டு மற்றும் பல கிரிமினல் வழக்குகளுடன் தொடர்புடைய, தேடப்பட்டு வந்த குற்றவாளியான ஷேசாத் என்கிற நிக்கி என்பவர், இன்று அதிகாலையில் நடந்த என்கவுன்ட்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். இவரை பிடித்துக் கொடுப்பவருக்கு ரூ.25,000 சன்மானம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

கரூர் வழக்கில் திருப்பம்.. தாங்கள் எந்த வழக்கையும் தாக்கல் செய்யவில்லை.. செல்வராஜ்

கரூர் வழக்கில் திருப்பம்.. தாங்கள் எந்த வழக்கையும் தாக்கல் செய்யவில்லை.. செல்வராஜ்கரூர் துயர சம்பவம் குறித்த வழக்கு இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, தாங்கள் எந்த வழக்கையும் தாக்கல் செய்யவில்லை என செல்வராஜ், சர்மிளா ஆகிய இருவரும் காணொளியில் ஆஜராகி உச்சநீதிமன்றத்தில் விளக்கம் கொடுத்தது பெரும் பரபரப்பையும் திருப்பத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சிபிஐக்கு மாறியது கரூர் வழக்கு! உச்சநீதிமன்றம் பரபரப்பு உத்தரவு!

சிபிஐக்கு மாறியது கரூர் வழக்கு! உச்சநீதிமன்றம் பரபரப்பு உத்தரவு!கரூரில் ஏற்பட்ட பிரச்சார கூட்ட நெரிசல் தொடர்பான வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றி உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com