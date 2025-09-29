திங்கள், 29 செப்டம்பர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: திங்கள், 29 செப்டம்பர் 2025 (10:02 IST)

கரூர் கூட்ட நெரிசல் பலி 41 ஆக உயர்வு! தொடரும் சோகம்!

கரூர் கூட்ட நெரிசல் பலி 41 ஆக உயர்வு! தொடரும் சோகம்!

கரூரில் தவெக பிரச்சாரத்தில் ஏற்பட்ட கூட்டநெரிசலில் சிக்கி பலியானவர்கள் எண்ணிக்கை 41 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

 

கடந்த சனிக்கிழமை கரூரில் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட நிலையில் ஏற்பட்ட கடும் கூட்ட நெரிசலில் பலர் சிக்கி மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தனர். பலர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வந்தனர்.

 

நேற்றைய நிலவரப்படி 40 பேர் பலியாகியிருந்த நிலையில் அதில் 34 பேரின் உடல்கள் அடையாளம் காணப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று சிகிச்சை பெற்று வந்த மேலும் ஒரு பெண் பலியாகியுள்ளார். இதனால் பலி எண்ணிக்கை 41 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

 

வேலுச்சாமிபுரத்தை சேர்ந்த 65 வயது சுகுணா என்ற பெண்மணி தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்துள்ளார். தவெக கூட்டம் நடந்த வழியாக அவர் கடந்து வந்தபோது நெரிசலில் சிக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இரவு நீண்ட நேரமாகியும் சுகுணா வராததால் அவரை உறவினர்கள் தேடிய நிலையில், அவர் கரூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் தகவல் கிடைத்துள்ளது. அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் அவர் சிகிச்சை பலனின்றி பலியானதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

கரூர் துயர சம்பவம்.. விஜய்யை போனில் தொடர்பு கொண்ட ராகுல் காந்தி.. என்ன பேசினார்கள்?

கரூர் துயர சம்பவம்.. விஜய்யை போனில் தொடர்பு கொண்ட ராகுல் காந்தி.. என்ன பேசினார்கள்?கடந்த சனிக்கிழமை கரூரில் நடந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுக்கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 40 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த துயர சம்பவம் குறித்து, மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் த.வெ.க. தலைவர் விஜய் ஆகியோருடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார். இந்த விபத்து குறித்து அவர் கேட்டறிந்ததுடன், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் தெரிவித்தார்.

வீட்டுப்பாடம் முடிக்காததால் தலைகீழாக கட்டி தொங்கவிடப்பட்ட 2ஆம் வகுப்பு மாணவன்.. தலைமை ஆசிரியை மீது வழக்கு..!

வீட்டுப்பாடம் முடிக்காததால் தலைகீழாக கட்டி தொங்கவிடப்பட்ட 2ஆம் வகுப்பு மாணவன்.. தலைமை ஆசிரியை மீது வழக்கு..!ஹரியானா மாநிலம் பானிபட்டில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியில் நடந்த ஒரு கொடூர சம்பவம் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்வு.. ஒரு சவரன் ரூ.86,000ஐ நெருங்குவதால் பரபரப்பு..!

தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்வு.. ஒரு சவரன் ரூ.86,000ஐ நெருங்குவதால் பரபரப்பு..!தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில் இன்று தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்ந்து ஒரு சவரன் 86 ஆயிரத்தை நெருங்கி உள்ளது மக்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது

ஒரு வாரத்திற்கு பின் மீண்டும் ஏற்றத்தில் பங்குச்சந்தை.. முதலீட்டாளர்கள் நிம்மதி..!

ஒரு வாரத்திற்கு பின் மீண்டும் ஏற்றத்தில் பங்குச்சந்தை.. முதலீட்டாளர்கள் நிம்மதி..!கடந்த வாரம் அமெரிக்காவின் H1-B விசா கட்டண உயர்வு போன்ற சில காரணங்களால் இந்திய பங்குச்சந்தை தொடர்ந்து சரிந்து வந்தது, இதன் விளைவாக முதலீட்டாளர்கள் பெரும் இழப்புகளை சந்தித்தனர். இந்த சரிவு முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் கவலையை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

'தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூது கவ்வும் இறுதியில் தர்மமே வெல்லும்!' கரூர் நிகழ்வு குறித்து ஆதவ் அர்ஜூனா ட்வீட்..!

'தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூது கவ்வும் இறுதியில் தர்மமே வெல்லும்!' என கரூர் நிகழ்வு குறித்து தவெக நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜூனா தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் ட்வீட் செய்துள்ளார். அதில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:

