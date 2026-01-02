வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026
கரூர் விவகாரம் குறித்து சிபிஐ விசாரணை.. யூடியூபில் பேட்டி கொடுப்பது எல்லாமே கற்பனை தான்..!

தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய 'கரூர் விவகாரம்' மற்றும் அது தொடர்பான சிபிஐ விசாரணை, தற்போது உண்மைக்கும் சமூக ஊடக கற்பனைகளுக்கும் இடையிலான ஒரு போர்க்களமாக மாறியுள்ளது. 
 
செப்டம்பர் 2025-இல் நடைபெற்ற தவெக மாநாட்டு நெரிசலில் 41 பேர் பலியான சம்பவம் குறித்து, உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் சிபிஐ விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது. டெல்லியில் நிர்வாகிகள் புஸ்ஸி ஆனந்த் மற்றும் ஆதவ் அர்ஜுனாவிடம் விசாரணை நடத்தப்படுவது உண்மை என்றாலும், அந்த விசாரணையில் என்ன நடந்தது என யூடியூப் தளங்களில் பகிரப்படும் 'பரபரப்பு' தகவல்கள் அனைத்தும் வெறும் யூகங்களே.
 
புலனாய்வு அமைப்புகள் ரகசியமாக வைத்துள்ள விவரங்களை, தங்களுக்கு சாதகமாக சில யூடியூப் சேனல்கள் 'பிரத்யேகப் பேட்டி' என்ற பெயரில் புனைந்து வருகின்றன. "நிர்வாகிகள் உண்மையை ஒப்புக்கொண்டனர்" அல்லது "விசாரணையில் சிக்கிய ஆதாரங்கள்" என உலவும் செய்திகள் அனைத்தும் 2026 தேர்தலை முன்னிறுத்தி நடத்தப்படும் ஒரு டிஜிட்டல் போரின் ஒரு பகுதியாகும். 
 
அதிகாரப்பூர்வமான சிபிஐ அறிக்கை வெளிவரும் வரை, இத்தகைய கற்பனை வாதங்களை நம்புவது ஜனநாயகத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கு பெரும் சவாலாகவே அமையும். சட்டம் தன் கடமையை செய்யும் வரை, ஆதாரமற்ற வதந்திகளை தவிர்ப்பதே அறிவுடைமையாகும்.
 
