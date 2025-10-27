திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025 (10:09 IST)

கரூரில் நடந்த கூட்ட நெரிசல்: சென்னை ஐகோர்ட்டில் இன்று ஒரே நாளில் 4 மனுக்கள் விசாரணை..!

கரூரில் நடந்த கூட்ட நெரிசல்: சென்னை ஐகோர்ட்டில் இன்று ஒரே நாளில் 4 மனுக்கள் விசாரணை..!
கரூரில் நிகழ்ந்த கூட்ட நெரிசல் தொடர்பான வழக்குகள் இன்று சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளன.
 
இந்த வழக்குகளில், அரசியல் சாலை காட்சிகளுக்கு வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்க கோரும் பொதுநல வழக்கு ஒன்று அடங்கும். அத்துடன், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் தாக்கல் செய்த முன்ஜாமீன் மனு, 'வாபஸ் பெற' என்ற தலைப்பின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிய மனுவும் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது.
 
இதுதவிர, வன்முறையை தூண்டும் வகையில் கருத்து பதிவிட்டதாக கூறப்படும் புகாரில், ஆதவ் அர்ஜுனா தன் மீதான வழக்கை ரத்து செய்ய கோரித் தாக்கல் செய்த மனுவும் உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரிக்கப்பட உள்ளது. 
 
இந்த சம்பவம் தொடர்பான பல்வேறு மனுக்கள் ஒரே அமர்வில் இன்று விசாரிக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
 
Edited by Siva

சேலம் சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை.. பழிவாங்க சிறுமியின் நண்பர் செய்த திடுக்கிடும் செயல்..!

சேலம் சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை.. பழிவாங்க சிறுமியின் நண்பர் செய்த திடுக்கிடும் செயல்..!சேலத்தில் ஒருவர் கொள்ளையடிக்கப்படுவது போன்ற வைரலான வீடியோவில் திடுக்கிடும் திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது உண்மையில் கொள்ளை அல்ல, மாறாக பழிவாங்கும் நடவடிக்கை என்று காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

2 ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீராங்கனைகளுக்கு பாலியல் தொல்லை.. பாஜக அமைச்சரின் சர்ச்சை கருத்து..!

2 ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீராங்கனைகளுக்கு பாலியல் தொல்லை.. பாஜக அமைச்சரின் சர்ச்சை கருத்து..!மத்திய பிரதேச அமைச்சர் கைலாஷ் விஜயவர்கியா, இந்தூரில் பாலியல் சீண்டலுக்கு உள்ளான இரண்டு ஆஸ்திரேலிய பெண் கிரிக்கெட் வீராங்கனைகள் "ஒரு பாடம் கற்க வேண்டும்" என்று கூறியது நாடு முழுவதும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிரிட்டனில் 20 வயது இந்திய இளம்பெண் பாலியல் பலாத்காரம்.. மன உளைச்சலால் தெருவில் அமர்ந்த கொடுமை..!

பிரிட்டனில் 20 வயது இந்திய இளம்பெண் பாலியல் பலாத்காரம்.. மன உளைச்சலால் தெருவில் அமர்ந்த கொடுமை..!பிரிட்டனின் வெஸ்ட் மிட்லாண்ட்ஸ் பகுதியில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த 20 வயதுடைய இளம் பெண் ஒருவர் இனரீதியான காரணங்களுடன் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகியுள்ளார். வெஸ்ட் மிட்லாண்ட்ஸ் காவல்துறை அளித்த தகவலின்படி, இந்த தாக்குதல் அப்பெண்ணின் இன அடையாளத்தின் காரணமாகவே நடத்தப்பட்டுள்ளது.

இன்று 13 மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகுது மழை: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்

இன்று 13 மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகுது மழை: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்தமிழகத்தில் உள்ள 13 மாவட்டங்களில் இன்று மிதமான மழை முதல் கன மழை வர பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் சற்று முன் அறிவிப்பு வழியே உள்ளது எனவே பொதுமக்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்துக் கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

வங்கக்கடலில் உருவானது 'மோந்தா' புயல்: சென்னையை நோக்கி வருகிறதா? 9 துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு!

வங்கக்கடலில் உருவானது 'மோந்தா' புயல்: சென்னையை நோக்கி வருகிறதா? 9 துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு!வங்கக் கடலில் புதிய புயல் ஒன்று உருவாகியுள்ளது. இதற்கு 'மோந்தா' என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த புயல் தற்போது சென்னைக்கு சுமார் 600 கிலோமீட்டர் தென்கிழக்கே மையம் கொண்டுள்ளது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com