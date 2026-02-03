செவ்வாய், 3 பிப்ரவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 3 பிப்ரவரி 2026 (08:19 IST)

கரூர் துயர சம்பவம்.. விஜய்யிடம் விசாரணைக்கு பின் இன்று அறிக்கை தாக்கல் செய்கிறது சிபிஐ..!
கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் கடந்த செப்டம்பர் 2025-ல் நடந்த தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பொதுக்கூட்டத்தில் நேரிட்ட நெரிசலில் 41 பேர் பலியான சம்பவம் தொடர்பான வழக்கில், தற்போது முக்கியமான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
 
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் இந்த வழக்கை கையில் எடுத்த சிபிஐ, தவெக தலைவர் விஜய் மற்றும் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தியுள்ளது.
 
கடந்த ஜனவரி 12 மற்றும் ஜனவரி 19 ஆகிய தேதிகளில் டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ தலைமையகத்தில் விஜய் ஆஜரானார். அவரிடம் கூட்ட மேலாண்மை, நிதி நிலவரம் மற்றும் காலதாமதமாக வந்தது குறித்த சுமார் 100-க்கும் மேற்பட்ட கேள்விகள் கேட்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
சிபிஐ தனது விசாரணையின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட அறிக்கையை இன்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று தாக்கல் செய்ய உள்ளது.
 
விஜய்யிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்கள் மற்றும் அந்த துயரச் சம்பவத்திற்கு யார் பொறுப்பு என்பது குறித்த பூர்வாங்கத் தரவுகள் இந்த அறிக்கையில் இடம்பெற்றிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் தற்கொலை.. இறப்பதற்கு முன் செய்த அதிர்ச்சி செயல்..!

ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் தற்கொலை.. இறப்பதற்கு முன் செய்த அதிர்ச்சி செயல்..!கோவை அருகே மின்வாரிய ஊழியர் தனது மனைவி மற்றும் மகளுடன் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பள்ளி மாணவர்களை தொழுகை செய்ய சொன்ன தலைமை ஆசிரியர் சஸ்பெண்ட்.. அதிரடி நடவடிக்கை

பள்ளி மாணவர்களை தொழுகை செய்ய சொன்ன தலைமை ஆசிரியர் சஸ்பெண்ட்.. அதிரடி நடவடிக்கைஉத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மதுராவில் உள்ள ஒரு அரசு தொடக்கப்பள்ளியில், தலைமை ஆசிரியர் மாணவர்களை கட்டாயப்படுத்தித் தொழுகை செய்ய சொன்னதாக எழுந்த புகாரை தொடர்ந்து அவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ராகுல் காந்தி ராணுவத்தை அவமதித்தாரா? பிரியங்கா காந்தி விளக்கம்

ராகுல் காந்தி ராணுவத்தை அவமதித்தாரா? பிரியங்கா காந்தி விளக்கம்இன்று நடைபெற்ற நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடரில், இந்திய நிலப்பரப்பை சீனா ஆக்கிரமித்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி முன்வைத்த குற்றச்சாட்டு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருச்சியில் திகில்: கல்லறையில் இருந்து வந்த பிரியாணி ஆர்டர் - அலறியடித்து ஓடிய டெலிவரி பாய்!

திருச்சியில் திகில்: கல்லறையில் இருந்து வந்த பிரியாணி ஆர்டர் - அலறியடித்து ஓடிய டெலிவரி பாய்!திருச்சியில் ஒரு ஆன்லைன் உணவு டெலிவரி ஊழியருக்கு வந்த விசித்திரமான அனுபவம் இப்போது இணையதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

தம்பி விஜய்க்கு ஒன்னும் தெரியல!.. நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி!...

தம்பி விஜய்க்கு ஒன்னும் தெரியல!.. நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி!...தவெக தலைவர் விஜய் இன்று பனையூரில் நடந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மூன்றாவது துவக்க விழாவில் கலந்துகொண்டார்.

