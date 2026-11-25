கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏவை கைது செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை: கார்த்தி சிதம்பரம்...
தவெக எம்எல்ஏ விவகாரம் தொடர்பான செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம், அனைத்து வழக்குகளிலும் கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் தமக்கு உடன்பாடு இல்லை என தெரிவித்துள்ளார். புதுக்கோட்டையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், தேவையில்லாமல் கைது செய்யும் போக்கு அதிகரித்து வருவதாக குறிப்பிட்டார்.
ஒருவர் மற்றவர்களுக்கு அச்சுறுத்தலாகவோ அல்லது சாட்சிகளை கலைக்கும் வகையிலோ செயல்படுவார் என்ற சூழல் இருந்தால் மட்டுமே கைது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தினார்.
சம்பந்தப்பட்ட நபர் வெளியே இருப்பதால் பிறரின் உயிருக்கோ உடைமைக்கோ எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என காவல்துறை கருதினால், அவரை கைது செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் கூறினார்.
மேலும், சுமார் 75 சதவீத வழக்குகளில் கைது செய்யாமலேயே விசாரணை நடத்தி, குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்து, நீதிமன்றம் மூலம் உரிய தண்டனை பெற்று தர முடியும் என கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்தார். கைது நடவடிக்கை தொடர்பான அவரது இந்த கருத்து அரசியல் மற்றும் சட்ட வட்டாரங்களில் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.