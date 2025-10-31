வெள்ளி, 31 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 31 அக்டோபர் 2025 (18:01 IST)

ஐ.என்.எக்ஸ் மீடியா வழக்கு: கார்த்தி சிதம்பரத்தின் சொத்து முடக்கம் என்ன ஆச்சு? முக்கிய உத்தரவு..!

ஐ.என்.எக்ஸ் மீடியா வழக்கு: கார்த்தி சிதம்பரத்தின் சொத்து முடக்கம் என்ன ஆச்சு? முக்கிய உத்தரவு..!
ஐ.என்.எக்ஸ். மீடியா முறைகேடு வழக்கில், காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம் மற்றும் அவரது வங்கி கணக்குகள் மீதான அமலாக்கத்துறையின் முடக்க நடவடிக்கையை எதிர்த்து அவர் தொடர்ந்த வழக்கில், பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் முக்கிய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
 
சொத்து முடக்க நடவடிக்கை ஓராண்டு காலதாமதமாக எடுக்கப்பட்டதால், அதை சட்டப்படி செல்லாது என அறிவிக்க வேண்டும் என்று கார்த்தி சிதம்பரம் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
 
இதற்கு அமலாக்கத்துறை, இந்த தாமதத்திற்கு காரணம் கொரோனா பெருந்தொற்று காலகட்டமே என்று விளக்கம் அளித்தது.
 
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட தீர்ப்பாயம், கார்த்தி சிதம்பரத்தின் கோரிக்கையை நிராகரித்தது. அமலாக்கத்துறை அவர் சொத்துகளை முடக்கிய நடவடிக்கை சட்டப்படி செல்லும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்து, ED-யின் நடவடிக்கையைச் சரி என்று உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 
 
இந்தத் தீர்ப்பு ஐ.என்.எக்ஸ். மீடியா வழக்கில் கார்த்தி சிதம்பரத்திற்கு பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது.
 
Edited by Siva

ஓபிஎஸ், டிடிவி, செங்கோட்டையன் சந்திப்புக்கு அண்ணாமலை காரணமா? அவரே அளித்த விளக்கம்..!

ஓபிஎஸ், டிடிவி, செங்கோட்டையன் சந்திப்புக்கு அண்ணாமலை காரணமா? அவரே அளித்த விளக்கம்..!பசும்பொன்னில் நடந்த தேவர் குருபூஜை நிகழ்வில், ஓ. பன்னீர்செல்வம் , டிடிவி தினகரன், மற்றும் செங்கோட்டையன் ஆகியோர் ஒன்றாக இணைந்து மரியாதை செலுத்தினர். இந்த சந்திப்பு குறித்து பேசிய பாஜக மாநில முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை, இதற்கு தான் காரணம் அல்ல என்று மறுத்துள்ளார்.

வட மாநில தேர்தலின்போது, தமிழர்களுக்கு எதிராக பேசுவது பாஜகவின் வழக்கம்.. கனிமொழி

வட மாநில தேர்தலின்போது, தமிழர்களுக்கு எதிராக பேசுவது பாஜகவின் வழக்கம்.. கனிமொழிபீகாரில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசுகையில், "தமிழகத்தில் உழைக்கும் பீகார் மக்களை திமுகவினர் துன்புறுத்துகின்றனர்" என்று குற்றம் சாட்டினார். இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்ததை தொடர்ந்து, திமுக நாடாளுமன்ற குழுத் தலைவர் கனிமொழி பதிலளித்துள்ளார்.

டிரம்ப் பெயரில் போலி ஆதார் அட்டை தயாரித்த எம்எல்ஏ.. காவல்துறை வழக்குப்பதிவு

டிரம்ப் பெயரில் போலி ஆதார் அட்டை தயாரித்த எம்எல்ஏ.. காவல்துறை வழக்குப்பதிவுமகாராஷ்டிராவில் தேசியவாத காங்கிரஸ் (சரத்பவார் அணி) எம்எல்ஏ ரோஹித் பவார், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் பெயரில் போலி ஆதார் அட்டை ஒன்றை உருவாக்கி, அதன் மூலம் போலி வாக்காளர்கள் பதிவு செய்யப்படுவதை வெளிச்சத்திற்குக்கொண்டு வந்தார்.

மாதவிடாயை நிரூபிக்க சானிட்டரி நாப்கின்களை காட்டு.. அடாவடி செய்த 2 மேற்பார்வையாளர்கள் மீது வழக்கு!

மாதவிடாயை நிரூபிக்க சானிட்டரி நாப்கின்களை காட்டு.. அடாவடி செய்த 2 மேற்பார்வையாளர்கள் மீது வழக்கு!ஹரியானா மாநிலம் ரோஹ்தக்கில் உள்ள மகரிஷி தயானந்த் பல்கலைக்கழகத்தில் தூய்மை பணியாளர்களான சில பெண்கள், பணிக்கு தாமதமாக வந்ததற்கு காரணம் மாதவிடாய் என்று கூறியுள்ளனர். இதை ஏற்க மறுத்த மேற்பார்வையாளர்கள் வினோத் மற்றும் ஜிதேந்தர், உண்மையை நிரூபிக்க ஆடைகளை களைந்து, சானிட்டரி நாப்கின்களை புகைப்படம் எடுத்துவர வற்புறுத்தியுள்ளனர்.

மேயர் மற்றும் மேயரின் கணவர் இரட்டை கொலை வழக்கு: 5 பேருக்குத் தூக்கு தண்டனை!

மேயர் மற்றும் மேயரின் கணவர் இரட்டை கொலை வழக்கு: 5 பேருக்குத் தூக்கு தண்டனை!ஆந்திரப் பிரதேசம் சித்தூர் மாநகராட்சியின் முதல் மேயர் அனுராதா மற்றும் அவரது கணவர் கட்டாரி மோகன் நாயுடு ஆகியோர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், 10 ஆண்டுகள் நீண்ட விசாரணைக்கு பிறகு 5 முக்கிய குற்றவாளிகளுக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்து சித்தூர் சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.

