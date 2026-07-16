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  4. Karnataka Refuses to Release Cauvery Water to Tamil Nadu Despite Supreme Court Order
Written By Webdunia

தமிழகத்திற்கு காவிரி தண்ணீர் திறந்து விட முடியாது: கர்நாடகா மீண்டும் திட்டவட்டம்!

காவிரி நீர் விவகாரம்
Written By: Webdunia
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (09:03 IST)
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உச்ச நீதிமன்றத்தின் தெளிவான உத்தரவு இருந்தபோதிலும், தமிழகத்திற்கு காவிரி நீரை திறந்து விட முடியாது என்று கர்நாடக அரசு மீண்டும் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது. காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறை குழுவின் கூட்டத்தில் இந்த விவகாரம் விவாதத்திற்கு வந்தபோது கர்நாடக தரப்பு இந்த பிடிவாதமான முடிவை அறிவித்துள்ளது.
 
கர்நாடகாவில் உள்ள காவிரி ஆற்றுப்படுகை அணைகளில் போதிய அளவு நீர் இருப்பு இல்லை என்றும், தங்களின் குடிநீர் மற்றும் விவசாய தேவைகளுக்கே தண்ணீர் பற்றாக்குறை நிலவுவதாகவும் கர்நாடக அதிகாரிகள் கூட்டத்தில் வாதிட்டுள்ளனர். எனவே, தற்போதைய சூழலில் தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்து விடுவதற்கு சாத்தியமே இல்லை என்று அவர்கள் திட்டவட்டமாக கூறிவிட்டனர்.
 
இருப்பினும், உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பையும், டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தையும் சுட்டிக்காட்டிய தமிழக அரசு அதிகாரிகள், உரிய நீரை உடனடியாக திறந்து விட வேண்டும் என்று கூட்டத்தில் மிக வலுவாக வலியுறுத்தினர். ஆனால், தமிழக அதிகாரிகளின் நியாயமான கோரிக்கையை கர்நாடகத் தரப்பு முற்றிலும் நிராகரித்துவிட்டது.
 
கர்நாடகாவின் இந்த தொடர் மறுப்பால், காவிரி நீர் விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் அடுத்தகட்ட சட்டப் போராட்டம் மற்றும் நடவடிக்கைகள் என்னவாக இருக்கும் என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பு தமிழக விவசாயிகள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

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