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தமிழகத்திற்கு காவிரி தண்ணீர் திறந்து விட முடியாது: கர்நாடகா மீண்டும் திட்டவட்டம்!
உச்ச நீதிமன்றத்தின் தெளிவான உத்தரவு இருந்தபோதிலும், தமிழகத்திற்கு காவிரி நீரை திறந்து விட முடியாது என்று கர்நாடக அரசு மீண்டும் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது. காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறை குழுவின் கூட்டத்தில் இந்த விவகாரம் விவாதத்திற்கு வந்தபோது கர்நாடக தரப்பு இந்த பிடிவாதமான முடிவை அறிவித்துள்ளது.
கர்நாடகாவில் உள்ள காவிரி ஆற்றுப்படுகை அணைகளில் போதிய அளவு நீர் இருப்பு இல்லை என்றும், தங்களின் குடிநீர் மற்றும் விவசாய தேவைகளுக்கே தண்ணீர் பற்றாக்குறை நிலவுவதாகவும் கர்நாடக அதிகாரிகள் கூட்டத்தில் வாதிட்டுள்ளனர். எனவே, தற்போதைய சூழலில் தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்து விடுவதற்கு சாத்தியமே இல்லை என்று அவர்கள் திட்டவட்டமாக கூறிவிட்டனர்.
இருப்பினும், உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பையும், டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தையும் சுட்டிக்காட்டிய தமிழக அரசு அதிகாரிகள், உரிய நீரை உடனடியாக திறந்து விட வேண்டும் என்று கூட்டத்தில் மிக வலுவாக வலியுறுத்தினர். ஆனால், தமிழக அதிகாரிகளின் நியாயமான கோரிக்கையை கர்நாடகத் தரப்பு முற்றிலும் நிராகரித்துவிட்டது.
கர்நாடகாவின் இந்த தொடர் மறுப்பால், காவிரி நீர் விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் அடுத்தகட்ட சட்டப் போராட்டம் மற்றும் நடவடிக்கைகள் என்னவாக இருக்கும் என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பு தமிழக விவசாயிகள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva
பழனி கோயில் நில விவகாரம்: திண்டுக்கல் மாவட்ட பதிவாளர் அதிரடி சஸ்பெண்ட்!
பழனி கோயில் மடத்திற்கு சொந்தமான நிலத்தை தனியாருக்கு மாற்றி பத்திரப்பதிவு செய்த விவகாரத்தில், திண்டுக்கல் மாவட்ட பதிவாளர் சசிகலா அதிரடியாக சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் இந்த சஸ்பெண்ட் உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். இத்துறையில் தவறு செய்தது யாராக இருந்தாலும், அது அமைச்சராகவே இருந்தாலும் இந்த அரசு அவர்களை காப்பாற்றாது என்று அரசு தரப்பில் மிக உறுதியாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குழந்தைகள் மற்றும் பாராசிட்டமால் மருந்துகளில் ஆல்கஹால்? தமிழக சுகாதாரத் துறை விளக்கம்!
குழந்தைகளுக்கான மருந்துகளிலும், பாராசிட்டமால் மருந்துகளிலும் ஆல்கஹால் பயன்படுத்தப்படுவது குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வரும் வதந்திகளுக்கு தமிழக சுகாதாரத் துறை முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. மருந்துகளில் ஆல்கஹால் சரியான மற்றும் பாதுகாப்பான விகிதத்தில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றும், பொதுமக்கள் வீண் வதந்திகளை பரப்ப வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.