அன்பில் மகேஷை பார்க்க வந்த கனிமொழி எம்பி.. புழல் சிறையில் பரபரப்பு...
புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸை திமுக எம்.பி. கனிமொழி இன்று நேரில் சந்தித்துப் பேசினார். இந்தச் சந்திப்பின்போது, அவரது உடல்நலம் குறித்தும், ஜாமின் உள்ளிட்ட சட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் மற்றும் அனுமதிகள் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி, ரூ.400 கோடிக்கும் மேல் லஞ்சம் பெற்றதாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு அன்பில் மகேஸ் புழல் சிறையில் உள்ளார். ஏற்கெனவே எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி அவரைச் சந்தித்த நிலையில், தற்போது கனிமொழியும் சந்தித்து, அவர் விரைவில் விடுதலை பெற்று மக்கள் பணிக்குத் திரும்ப வேண்டும் எனத் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
முன்னதாக, அன்பில் மகேஸின் ஜாமின் மனுவை சிறப்பு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்ததைத் தொடர்ந்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஜாமின் கோரி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மனு மீதான விசாரணை நவம்பர் 24-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவரது நீதிமன்றக் காவலை டிசம்பர் 2-ஆம் தேதி வரை நீட்டித்துச் சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சியில் சட்ட நடவடிக்கைகள் தொடரும் நிலையில், இந்த வழக்கு அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளது.