வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025 (09:14 IST)

நாடாளுமன்ற கூட்டத்தின் கடைசி நாளில் முக்கிய மசோதா தாக்கல் செய்வதா? கனிமொழி எம்பி கண்டனம்..!

முக்கிய மசோதாக்களை நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரின் கடைசி நாட்களில் தாக்கல் செய்வது, மத்திய அரசின் வழக்கமாகிவிட்டது என தி.மு.க. எம்.பி. கனிமொழி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
 
பிரதமர், மத்திய அமைச்சர்கள், முதலமைச்சர் ஆகியோர் கடுமையான குற்றங்களில் ஈடுபட்டால், அவர்களை பதவி நீக்கம் செய்வதற்கான மூன்று மசோதாக்களை மத்திய அரசு நேற்று மக்களவையில் அறிமுகப்படுத்தியது. ஆனால், இந்த மசோதாக்கள் நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் கடைசி நாட்களில் தாக்கல் செய்யப்பட்டதால், எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, மசோதாவின் நகல்களை கிழித்து அமைச்சரின் அருகே வீசினர்.
 
முக்கிய மசோதாக்களை வாசிப்பதற்கு எதிர்க்கட்சிகளுக்குக்கூட அவகாசம் தராமல், மத்திய அரசு அவசர அவசரமாக அவற்றை அறிமுகப்படுத்துவது வழக்கமாகிவிட்டது. இது ஜனநாயகத்தை சீர்குலைக்கும் செயல் என்று கனிமொழி குற்றம் சாட்டினார். 
 
மேலும், இது தொடர்பாக பலமுறை வேண்டுகோள் விடுத்தும், பிகாரில் வாக்காளர் பட்டியலில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்புத் திருத்தம் குறித்த விவாதம் நாடாளுமன்றத்தில் நடத்தப்படவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva

தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழக கிடங்கில் திடீர் ஆய்வு.. 1538 டன் அரிசி வீணாகிய அதிர்ச்சி தகவல்..!

தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழக கிடங்கில் திடீர் ஆய்வு.. 1538 டன் அரிசி வீணாகிய அதிர்ச்சி தகவல்..!தஞ்சாவூர் பிள்ளையார்பட்டியில் உள்ள தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் சேமிப்பு கிடங்கை சட்டமன்றக் குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர். இந்த ஆய்வில், கிடங்கில் இருப்பு வைக்கப்பட்டிருந்த 1,538 டன் அரிசி வீணானது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது

தமிழகத்தில் என்.ஐ.ஏ அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை.. கொடைக்கானல் ஓட்டல் ஓனர் கைது..!

தமிழகத்தில் என்.ஐ.ஏ அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை.. கொடைக்கானல் ஓட்டல் ஓனர் கைது..!பா.ம.க. பிரமுகர் ராமலிங்கம் கொலை வழக்கில், தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு (என்.ஐ.ஏ) தமிழ்நாட்டில் 9 இடங்களில் அதிரடி சோதனை நடத்தியது. இந்த சோதனையின் முடிவில், கொடைக்கானலில் ஓட்டல் நடத்தி வரும் ஒருவரை என்.ஐ.ஏ. அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.

தவெக மாநாடு: 100 டிகிரிக்கும் மேல் கடும் வெயில்.. ட்ரோன்கள் மூலம் தண்ணீர் பாட்டில் விநியோகம்..!

தவெக மாநாடு: 100 டிகிரிக்கும் மேல் கடும் வெயில்.. ட்ரோன்கள் மூலம் தண்ணீர் பாட்டில் விநியோகம்..!தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் மதுரையில் மாநாட்டு இன்று மாலை நடைபெறாவிருக்கும் நிலையில், 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பம் நிலவியதால், தொண்டர்கள் அவதிக்குள்ளாகினர். வெப்பத்தின் தாக்கத்தை குறைக்க, ட்ரோன்கள் மூலம் குடிநீர் பாட்டில்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டன.

தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களுக்கே வேலை இல்லையா? கெஞ்சுவதுதான் அரசின் வேலையா? - அன்புமணி கேள்வி!

தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களுக்கே வேலை இல்லையா? கெஞ்சுவதுதான் அரசின் வேலையா? - அன்புமணி கேள்வி!தமிழ்நாட்டில் உள்ள தனியார் நிறுவனங்களில் தமிழர்களுக்கு வேலை அளிப்பதை கட்டாயமாக்கி சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என அன்புமணி ராமதாஸ் அறிக்கை விடுத்துள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி எதிரான வழக்கை விசாரிக்கலாம்: சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு..!

எடப்பாடி பழனிசாமி எதிரான வழக்கை விசாரிக்கலாம்: சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு..!அதிமுக பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்வு செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கின் விசாரணைக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த இடைக்கால தடையை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நீக்கியது. இதன் மூலம், இந்த வழக்கின் விசாரணைக்கு இனி தடை இல்லை என்று உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

