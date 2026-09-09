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  4. Kangana Ranaut Slams Criticism Over CM Vijay and Trisha's Relationship
Written By SIVA SIVA

விஜய் - த்ரிஷா இடையிலான உறவு.. நடிகை கங்கனா ரனாவத் காட்டமான பதிவு..

கங்கனா ரணாவத்
Written By: SIVA
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (08:31 IST)
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முதல்வர் ஜோசப் விஜய் மற்றும் நடிகை த்ரிஷா இடையிலான உறவு குறித்த வதந்திகள் மற்றும் விமர்சனங்களுக்கு பிரபல நடிகையும் பாஜக எம்.பி.யுமான கங்கனா ரணாவத் காட்டமான கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார். ஹிமாசல பிரதேசத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்திற்கு பிறகு பேசிய அவர், சமூகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான இரட்டை நிலைப்பாட்டை சாடினார்.
 
ஆண் மற்றும் பெண் இரு தரப்பிலும் நட்பான அல்லது இயல்பான உறவு நீடித்தாலும், பொதுவெளியில் எப்போதும் பெண்ணின் கண்ணியம் மட்டுமே கேள்விக்குள்ளாக்கப்படுவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார். வேலைக்கு சென்றாலும் சரி, தலைமை பதவியில் இருந்தாலும் சரி, ஒரு வெற்றிகரமான பெண்ணை வீழ்த்துவதற்காக அவளது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை குறிவைத்து கல் எறிவதே இந்தச் சமூகத்தின் வழக்கமாகிவிட்டது என்று அவர் கவலை தெரிவித்தார். பெண்களை கொச்சைப்படுத்தும் இந்த அவல நிலைக்கு எப்போது முற்றுப்புள்ளி வைக்க போகிறோம் என்ற கேள்வியையும் அவர் எழுப்பினார்.
 
கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில், திமுக நிர்வாகி உதயநிதி ஸ்டாலின் முதல்வர் விஜய்யின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்து பேசியதாக சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ பரவி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு பல்வேறு தரப்பினரிடமிருந்து கண்டனங்கள் எழுந்த நிலையில், அந்த வீடியோ எடிட் செய்யப்பட்டது என்று திமுக தரப்பு விளக்கம் அளித்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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