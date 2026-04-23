வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Updated : வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026 (12:59 IST)

ஆட்சி மாற்றம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு!.. பிரேமலதாவாக மாறிய கமல்ஹாசன்!...

kamal stalin
திமுகவுக்கு எதிராக அரசியல் செய்த தேமுதிக, மக்கள் நீதி மையம் போன்ற கட்சிகள் 2026 தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து விட்டன. அதுவும் திமுகவை கடுமையாக திட்டிய கமல்ஹாசன் தற்போது திமுகவின் ஆதரவாளராக மாறிவிட்டார். ‘தற்போது நாட்டில் உள்ள பிரச்சனையை பார்க்கும் போது தமிழகத்திற்கு திமுகதான் தேவை’ என்பதே அவரின் கருத்தாக இருக்கிறது.

ஒருபக்கம் திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் பிரேமலதா திமுகவுக்கு எதிராக பேசியது பேசுபொருளாக மாறியது. திமுக தலைவர் மற்றும் முதல்வர் ஸ்டாலினை மேடையில் வைத்துக்கொண்டே ‘தமிழகத்தில் பெண்கள் மீது பாலியல் பலாத்காரம் அதிகமாக இருக்கிறது. போதைக்கலாச்சாரம் பெருகியிருக்கிறது.. இந்த இரண்டு மட்டும்தான் இந்த ஆட்சியில் பிரச்சினை.. வேற எந்த பிரச்சினையும் இல்லை’ என வெளிப்படையாக பேசி ட்ரோலில் சிக்கினார் பிரேமலதா..

அதேபோல் செய்தியாளர்களிடம் பேட்டி கொடுத்தபோது ‘கண்டிப்பா அண்ணன் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆட்சி அமைப்பார்’ என சொல்லவந்து ‘அண்ணன் ஸ்டாலின் ஆட்சி அமைப்பார்’ என மாற்றினார். இந்நிலையில்தான், திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் கமல்ஹாசன் இன்று காலை சென்னை தேனாம்பேட்டையில் ஓட்டு போட்டுவிட்டு வெளியே வந்த போது செய்தியாளர்கள் அவரிடம்  ‘சார் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுமா?’ என கேட்டார்கள்.

அதற்கு ‘ஆட்சி மாற்றம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது’ என கமல் பதில் சொன்னார்.. ‘அப்டின்னா இப்போ இருக்க ஆட்சி மாறிடும் என  சொல்கிறீர்களா?’ என செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு எந்த பதிலும் சொல்லாமல் கமல் சென்று விட்டார். இந்த வீடியோவை எதிர்கட்சியினர் சமூகவலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து ‘அடுத்த பிரேமல்தா’ கமலை ட்ரோல் செய்து வருகிறார்கள்..

