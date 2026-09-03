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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 3 September 2026 (14:29 IST)

சகோதரி செளமியா அன்புமணியை பாராட்டுகிறேன்.. கமல்ஹாசன் புகழாரம்..

செளமியா அன்புமணி
Written By: SIVA
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (14:29 IST)
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தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் பாமக எம்.எல்.ஏ. செளமியா அன்புமணி செயல்பட்டு வரும் விதத்திற்கு மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கமல்ஹாசன் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.
 
தருமபுரி தொகுதியில் பாமக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற செளமியா அன்புமணி, தற்போது நடைபெற்று வரும் சட்டப்பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம், கவன ஈர்ப்புத் தீர்மானங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்வுகளில் தொடர்ந்து பங்கேற்று வருகிறார். மக்கள் பிரச்னைகள் தொடர்பாக அவர் முன்வைக்கும் கருத்துகளும், கேள்விகளும் அரசியல் கட்சி வேறுபாடுகளை கடந்து கவனம் பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
இந்த நிலையில், சட்டப்பேரவையில் செளமியா அன்புமணி உரையாற்றும் வீடியோ ஒன்றை கமல்ஹாசன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அதனுடன், அவருடைய சட்டப்பேரவை செயல்பாடுகளை பாராட்டியும் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
 
சட்டமன்றத்தில் தனக்குக் கிடைக்கும் நேரத்தை மிகச் சரியாகவும், துல்லியமான தகவல்களோடும் மக்கள் நலனுக்காக பயன்படுத்தும் சகோதரி செளமியா அன்புமணியை பாராட்டுகிறேன்” என கமல்ஹாசன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
முதல் முறையாக எம்.எல்.ஏ.வாக பொறுப்பேற்றுள்ள செளமியா அன்புமணிக்கு, எதிர்க்கட்சி தலைவர்களிடமிருந்தும் பாராட்டு கிடைத்திருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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