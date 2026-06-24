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கள்ளக்குறிச்சியில் வீடு கட்டாமலேயே ரூ.20 லட்சம் போலியாக பில் பாஸ் செய்த அதிகாரிகள்.. நம்ப முடியாத மோசடி!
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கரியாலூர் பகுதியில் அரசு வீடு வழங்காமலேயே, வீடு கட்டியதாக கூறி போலி ஆவணங்கள் மூலம் அதிகாரிகள் பில் பாஸ் செய்துள்ள விவகாரம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இப்பகுதியை சேர்ந்த முதியவர் ஒருவர், தனக்கு வீடு கோரி யூனியன் ஆபீஸில் விண்ணப்பித்திருந்தார்.
சில நாட்களுக்கு பிறகு, தனது மருமகளுடன் சென்று தனது வீட்டின் நிலை குறித்து அவர் அதிகாரிகளிடம் கேட்டுள்ளார். அப்போது, உங்களுக்கு ஏற்கனவே வீடு கட்டி கொடுக்கப்பட்டுவிட்டதாகவும், அதற்கான செங்கல், சிமெண்ட், கம்பிகள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வீடு ஒப்படைக்கப்பட்டதாக அரசு ஆவணங்கள் கூறுவதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த முதியவர், தனக்கு வீடே கட்டப்படாத போது பொருட்கள் எங்கே போயின, இதற்கான பில்லை பாஸ் செய்தது யார் என்று தன் மருமகள் மூலமாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். வீடு கட்டாமலேயே கணக்கு காட்டி அதிகாரிகள் செய்துள்ள இந்த மோசடிக்கு எதிராக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Edited by Siva
9 முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு குறி.. வேட்டையை தொடங்குகிறார் அருண் ஐபிஎஸ்..
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கிளாம்பாக்கம் வரை மெட்ரோ.. சாலை, மெட்ரோ இரண்டுக்கும் ஒரே இரண்டடுக்கு மேம்பாலம்.. தமிழக அரசு திட்டம்..
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