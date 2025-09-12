வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025 (16:30 IST)

இரண்டாவது மனைவியின் கள்ளக்காதல்.. கணவன் செய்த இரட்டை கொலை..!

இரண்டாவது மனைவியின் கள்ளக்காதல்.. கணவன் செய்த இரட்டை கொலை..!
கொலையாளி கொளஞ்சிக்கும், கொலை செய்யப்பட்ட லட்சுமிக்கும் இரண்டாவது திருமணம். கொளஞ்சிக்கு ஏற்கனவே கலியம்மாள் என்ற மனைவி இருந்தார். இவர்களுக்கு ஐந்து குழந்தைகள் இருந்த நிலையில், கொளஞ்சியின் தவறான நடவடிக்கையால் கலியம்மாள் அவரை பிரிந்து சென்றார். அப்போது நடந்த குடும்பப் பிரச்சினையில் இரண்டு குழந்தைகள் உயிரிழந்தன. மீதமுள்ள மூன்று குழந்தைகளுடன் கலியம்மாள் வேறு ஊருக்கு சென்றுவிட்டார்.
 
அதன் பிறகு, கொளஞ்சி தன்னைவிட 20 வயது குறைந்த லட்சுமியை இரண்டாவது திருமணம் செய்துகொண்டார். இவர்களுக்கு மூன்று பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர்.
 
கூலி தொழிலாளியான கொளஞ்சி பெரும்பாலும் வெளியூரில் வேலைக்கு சென்றுவிடுவார். அப்போது, ஊரார் சிலர் அவரது மனைவி லட்சுமியின் நடவடிக்கை சரியில்லை என்று கூறியுள்ளனர். இது குறித்து மனைவியிடம் நேரடியாக கேட்டபோது, லட்சுமி அதை மறுத்துள்ளார். 
 
சம்பவ தினத்தன்று, கொளஞ்சி வெளியூர் செல்வது போல நடித்தார். வீட்டை விட்டு வெளியேறி, அருகிலேயே மறைந்து நின்று மனைவியின் செயல்களை கவனித்துள்ளார். அவர் சென்றதை உறுதி செய்துகொண்ட லட்சுமி, கள்ளக்காதலன் தங்கராசுவுக்கு தொலைபேசி மூலம் அழைப்பு விடுத்தார். தங்கராசு வீட்டுக்கு வந்ததும், மூன்று குழந்தைகள் கீழே உறங்கிக் கொண்டிருந்ததால், இருவரும் மாடிக்கு சென்று உல்லாசமாக இருந்துள்ளனர்.
 
இதை மறைந்திருந்து பார்த்த கொளஞ்சி, ஆத்திரமடைந்து வீட்டில் இருந்த அரிவாளை எடுத்துக்கொண்டு மாடிக்கு சென்றார். அங்கு, தங்கராசு தப்பிச் செல்ல முயன்றபோது, அவரை சரமாரியாக வெட்டினார். தடுக்க வந்த லட்சுமியையும் வெட்டிக் கொன்றார். இருவரும் உயிரிழந்ததை உறுதி செய்தபின், கொடூரமான முறையில் இருவரின் தலைகளையும் துண்டித்துள்ளார்.
 
இதுகுறித்து அக்கம்பக்கத்தினர் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.  கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் உடனடியாக விரைந்து கொளஞ்சியை கைது செய்தனர்.
 
 
Edited by Mahendran

வங்கக்கடலில் உருவானது காற்றழுத்த தாழ்வு.. எங்கெல்லாம் மழை பெய்யும்?

வங்கக்கடலில் உருவானது காற்றழுத்த தாழ்வு.. எங்கெல்லாம் மழை பெய்யும்?வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாகியுள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என மாநில வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

பால் பண்ணை அமைக்க வங்கியில் கடன் வாங்கிய அண்ணாமலை.. முத்திரைத்தாள் கட்டணம் மட்டும் ரூ.40,59,220

பால் பண்ணை அமைக்க வங்கியில் கடன் வாங்கிய அண்ணாமலை.. முத்திரைத்தாள் கட்டணம் மட்டும் ரூ.40,59,220பால் பண்ணை அமைப்பதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அதற்காக லோன் வாங்கியிருப்பதாகவும், தமிழக பாஜ முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவரது அறிக்கை இதோ;

கடனில் செல்போன் வாங்கி தவணை கட்டவில்லை என்றால் செல்போன் முடக்கப்படும்: ரிசர்வ் வங்கி

கடனில் செல்போன் வாங்கி தவணை கட்டவில்லை என்றால் செல்போன் முடக்கப்படும்: ரிசர்வ் வங்கிகடனை திருப்பி செலுத்தாதவர்களின் ஸ்மார்ட்போன்களை செயலற்றதாக்க நிதி நிறுவனங்களுக்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அனுமதி வழங்க இருப்பதாக தெரிகிறது. இது, பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது,.

கேரளாவில் நவீன சுயம்வரம் திட்டம்.. 3000 ஆண்களுக்கு 200 பெண்கள் மட்டுமே பதிவு..!

கேரளாவில் நவீன சுயம்வரம் திட்டம்.. 3000 ஆண்களுக்கு 200 பெண்கள் மட்டுமே பதிவு..!கேரள மாநிலம் கண்ணூர் மாவட்டத்திலுள்ள பய்யாவூர் கிராம பஞ்சாயத்து, இளைஞர்களுக்கு திருமணம் செய்துவைக்க ஒரு மாபெரும் மக்கள் திருமண சுயம்வரம் திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது. ஆனால், இந்த திட்டத்திற்கான விண்ணப்பங்கள் ஆண்களிடமிருந்து அதிக அளவிலும், பெண்களிடமிருந்து மிக குறைந்த அளவிலும் வந்திருப்பது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிரபல இயக்குனர் மீது வரதட்சணை குற்றச்சாட்டு: மருமகள் போலீசில் புகார்..!

பிரபல இயக்குனர் மீது வரதட்சணை குற்றச்சாட்டு: மருமகள் போலீசில் புகார்..!கன்னட திரைப்பட இயக்குநர் எஸ்.நாராயணன், அவரது மனைவி பாக்யலட்சுமி மற்றும் மகன் பவன் ஆகியோர் மீது வரதட்சணை கொடுமை மற்றும் குடும்ப வன்முறை வழக்குகளை பெங்களூரு காவல்துறை பதிவு செய்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com