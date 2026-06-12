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இளைஞர்கள் கையில் பொறுப்பை வழங்குங்கள்.. அதிமுக தலைமைக்கு காளியம்மாள் வேண்டுகோள்..!

காளியம்மாள்
Publish: Fri, 12 Jun 2026 (08:50 IST) Updated: Fri, 12 Jun 2026 (08:48 IST)
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நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள்தான் அரசியல் பேசுவார்கள் என்கிற காலம் போய்விட்டது. இளைஞர்களும் அரசியல் சார்ந்து படிக்கிறார்கள். ஒரு இயக்கத்துக்கு மூத்தவர்களின் அனுபவம் மிகவும் முக்கியம்தான். ஆனால், எந்தவொரு கட்சியாக, அமைப்பாக இருந்தாலும் புது ரத்தம் பாய்ச்சப்பட வேண்டும். 
 
அதற்கு, இளைஞர்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகளை உருவாக்கிக் கொடுக்க வேண்டும். தலைவர்களாக அனுபவம் மிக்கவர்கள் இருந்தால், செயலாளர்கள்போல் செயல்படும் இடத்தில் இளைஞர்கள் வர வேண்டும். அ.தி.மு.கவின் மூத்த தலைவர்களுக்கும் இளைஞர்களின் கைகளில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் இருக்கிறது. அது நடந்தால், இன்னும் வேகமாக ஓட முடியும்." என்று காளியம்மாள் தெரிவித்துள்ளார்.
 
இன்றைய காலகட்டத்தில் அரசியல் களம் பெரும் மாற்றத்தை கண்டு வருகிறது. ஒரு கால கட்டத்தில் குறிப்பிட்ட வயதுடையவர்கள் மட்டுமே அரசியல் விவாதங்களில் பங்கேற்ற நிலை மாறி, இன்று இளைய தலைமுறையினர் அரசியலை ஆழமாகப் படிக்கவும், புரிந்து கொள்ளவும் தொடங்கியுள்ளனர். ஒரு அரசியல் இயக்கத்தின் நிலையான வளர்ச்சிக்கு மூத்த தலைவர்களின் அனுபவ அறிவு எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவிற்கு அதில் புதிய ரத்தம் பாய்ச்சப்படுவதும் அவசியமாகும்.
 
அனுபவம் மிக்கவர்கள் வழிகாட்டும் தலைவர்களாக இருக்கும் அதே வேளையில், களத்தில் இறங்கிச் செயலாற்றும் பொறுப்புகளில் இளைஞர்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும். அ.தி.மு.க போன்ற பெரிய கட்சிகளில் உள்ள மூத்த தலைவர்களுக்கும் கூட, அடுத்தகட்டப் பொறுப்புகளை இளைஞர்களின் கைகளில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தற்போது மேலோங்கி வருகிறது. 
 
இந்த தலைமுறை மாற்றம் முறையாக நிகழும்போது, கட்சி இன்னும் அதிவேகத்துடனும் சுறுசுறுப்புடனும் மக்கள் மத்தியில் பயணிக்க முடியும் என்பது எதார்த்தமான உண்மையாகும்.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

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