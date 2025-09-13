சனி, 13 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 13 செப்டம்பர் 2025 (14:16 IST)

கொள்கை இல்லாமல் கூக்குரலிட்டு, கும்மாளம் போடும் கூட்டமல்ல திமுக: முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிக்கை..!

கொள்கை இல்லாமல் கூக்குரலிட்டு, கும்மாளம் போடும் கூட்டமல்ல திமுக: முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிக்கை..!
முப்பெரும் விழாவாக, உடன்பிறப்புகளின் திருவிழாவாக கொண்டாடும் வழக்கத்தை தொடங்கியவர் நம் உயிர்நிகர் தலைவர் கலைஞர் என முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் திமுக தொண்டர்களுக்கு தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.அந்த கடிதத்தில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:
 
செப்டம்பர் 15, இது உடன்பிறப்புகளின் திருவிழா. அறிஞர் அண்ணா பிறந்தநாள் விழா, சமூகநீதி காத்த வீராங்கனை அன்னை ஈ.வெ.ரா. மணியம்மையார் நினைவு நாள், திராவிட இயக்கத் தமிழர் பேரவையின் தொடக்க நாள். இவை அனைத்தும் சேர்ந்து முப்பெரும் விழாவாக கொண்டாடப்படுகின்றன. இந்த விழாவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் கலைஞர் தவறாமல் கொண்டாடுவார்.
 
கலைஞர் அவர்கள் நம்மைவிட்டு பிரிந்துவிட்டாலும், அவரது வழியில் நாம் தொடர்ந்து முப்பெரும் விழாவைக் கொண்டாடி வருகிறோம். இந்த ஆண்டு விழா மிகவும் சிறப்பானது. திராவிட இயக்கத்தின் கொள்கைகள், சாதனைகள் மற்றும் எதிர்கால இலக்குகளை நாம் இந்த விழாவில் எடுத்துரைப்போம்.
 
திமுக என்பது ஒரு அரசியல் கட்சி மட்டுமல்ல. அது ஒரு சமூக இயக்கம். கொள்கை இல்லாமல் கூக்குரலிட்டு, கும்மாளம் போடும் கூட்டமல்ல. சமூக நீதி, சமத்துவம், மதச்சார்பின்மை போன்ற கொள்கைகளை நாம் உறுதியாகப் பிடித்து நிற்கிறோம். இந்த விழா, நமது கொள்கைகளை மீண்டும் வலியுறுத்துவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு.
 
இந்த விழாவில், திராவிட இயக்கத்தின் நீண்ட காலப் பயணத்தையும், அது சமூகத்தில் ஏற்படுத்திய மாற்றங்களையும் நாம் நினைவுகூருவோம். தமிழ்நாட்டு மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக நாம் தொடர்ந்து பாடுபடுவோம். இந்த முப்பெரும் விழா, நமது உறுதிப்பாட்டைப் புதுப்பித்துக்கொள்ளும் ஒரு வாய்ப்பு.
 
திமுக தொண்டர்கள் அனைவரும் இந்த விழாவில் பெருந்திரளாகக் கலந்துகொண்டு, நமது கொள்கை உறுதியையும், ஒற்றுமையையும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
 
மெட்ரோ ரயில் மூலம் எடுத்து செல்லப்பட்ட இதயம்.. 20 நிமிடத்தில் 7 ரயில் நிலையங்களை கடந்தது..!

மெட்ரோ ரயில் மூலம் எடுத்து செல்லப்பட்ட இதயம்.. 20 நிமிடத்தில் 7 ரயில் நிலையங்களை கடந்தது..!பெங்களூருவில், நேற்று இரவு, ஒரு மனித இதயம் முக்கியமான உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக மெட்ரோ ரயில் மூலம் 20 நிமிடங்களில் கொண்டு செல்லப்பட்டது.

இந்தியா உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும்.. புதிய நேபாள பிரதமர் சுசீலாவுக்கு மோடி தகவல்..!

இந்தியா உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும்.. புதிய நேபாள பிரதமர் சுசீலாவுக்கு மோடி தகவல்..!நேபாளத்தில் அண்மையில் ஏற்பட்ட வன்முறைக்கு பிறகு, நாட்டின் முதல் பெண் இடைக்கால பிரதமராகப் பொறுப்பேற்ற திருமதி சுசிலா கார்க்கிக்கு, இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

குலுங்கியது திருச்சி.. தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகம்.. விஜய் வரவால் போக்குவரத்து பாதிப்பு..

குலுங்கியது திருச்சி.. தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகம்.. விஜய் வரவால் போக்குவரத்து பாதிப்பு..தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று தனது தேர்தல் பிரசாரத்தை திருச்சியில் தொடங்கினார். அவரது வருகைக்காக, திருச்சி விமான நிலையத்தில் ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் திரண்டதால், அங்கு கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.

உலகின் முதல் ஏஐ அமைச்சர் நியமனம்.. எந்த நாட்டில் தெரியுமா?

உலகின் முதல் ஏஐ அமைச்சர் நியமனம்.. எந்த நாட்டில் தெரியுமா?உலகிலேயே முதன்முறையாக, அல்பேனியாவில் ஊழல் தடுப்பு துறைக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) அமைச்சர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இது உலகளாவிய கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இந்த புதிய முயற்சி, அரசாங்கத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையையும், ஊழலற்ற நிர்வாகத்தையும் உறுதிப்படுத்தும் என அல்பேனிய பிரதமர் எடி ராமா நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர் ஏற்றத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி.. தங்கம் விலை இன்று சற்று சரிவு..!

தொடர் ஏற்றத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி.. தங்கம் விலை இன்று சற்று சரிவு..!கடந்த சில நாட்களாக உச்சத்தில் இருந்த தங்கத்தின் விலை, இன்று சற்று குறைந்து காணப்படுகிறது. ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.20 குறைந்தும், ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ.160 குறைந்தும் விற்பனையாகி வருகிறது. இருப்பினும், இந்த விலை குறைப்பு மிகக் குறைந்த அளவிலேயே இருப்பதால், முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் பெரிய அளவில் உற்சாகம் இல்லை.

