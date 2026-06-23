  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. "Just One Word 'Party Fund'!" – CM Vijay Shakes the Assembly and Triggers DMK Walkout
Written By
Last Updated : Tuesday, 23 June 2026 (12:24 IST)

பார்ட்டி ஃபண்ட்.. முதல்வர் விஜய் கூறிய ஒரே ஒரு வார்த்தை.. ஒட்டுமொத்த திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அதிர்ச்சி..

vijay udhyanidhi
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (12:24 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (12:24 IST)
google-news
தமிழக சட்டமன்றத்தில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விவாதத்தின்போது, ஆளுங்கட்சிக்கும் எதிர்க்கட்சிக்கும் இடையே கடுமையான அரசியல் மோதல் வெடித்தது.
 
விவாதத்தில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், முந்தைய ஆட்சியில் டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தில் "பார்ட்டி ஃபண்ட்"  என்ற பெயரில் மிகப்பெரிய அளவில் கொள்ளை நடந்ததாக குற்றம் சாட்டினார். தவெக அரசு அமைந்த பிறகு இந்த ஊழல் முற்றிலும் தடுக்கப்பட்டு, அந்த பணம் நேரடியாக அரசின் கஜானாவிற்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாக அவர் ஆணித்தரமாக தெரிவித்தார். 
 
முதலமைச்சர் "பார்ட்டி ஃபண்ட்" என்ற ஒரே ஒரு வார்த்தையை குறிப்பிட்ட உடனே, அவையிலிருந்த திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் அனைவரும் அதிர்ச்சியடைந்து, ஆசனங்களை விட்டு எகிறி குதித்து கூச்சல் போட தொடங்கினர்.
 
சபையில் சலசலப்பு அதிகமானதால் சபாநாயகர் அமைதி காக்கக் கோரியும் திமுகவினர் கேட்கவில்லை. இறுதியில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "தைரியம் இருந்தால் அது எந்த பார்ட்டி என்று பெயர் சொல்லட்டும்" என சவால் விடுத்தார். அதற்கு சற்றும் யோசிக்காமல் மைக் பிடித்த முதலமைச்சர் விஜய், "மீண்டும் ஆணித்தரமாக சொல்கிறேன், அந்த பார்ட்டி ஃபண்ட் ஊழலை நாங்கள் நிச்சயம் ஒழிப்போம்" என்று அதே பாணியில் ரிப்பீட் கவுண்ட்டர் கொடுத்தார். 
 
இந்த நெத்தியடியை தாங்க முடியாமல், உதயநிதி ஸ்டாலினும் அவரது கட்சி எம்.எல்.ஏ.க்களும் அவையை விட்டு அலறி அடித்துக்கொண்டு உடனடியாக வெளிநடப்பு செய்தனர்.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

செங்கல்பட்டில் கணவரை தேடும் பெண்ணின் கதை எல்லாருக்கும் தெரியும்!. விஜயை அட்டாக் பண்ணிய உதயநிதி...

செங்கல்பட்டில் கணவரை தேடும் பெண்ணின் கதை எல்லாருக்கும் தெரியும்!. விஜயை அட்டாக் பண்ணிய உதயநிதி...சட்டசபையில் நேற்று பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தவெக ஆட்சி பற்றி மிகவும் நக்கலாக பேசினார்.

திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் சேவைக்கட்டணம் உயர்வு!.. கோவில் நிர்வாகம் முடிவு...

திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் சேவைக்கட்டணம் உயர்வு!.. கோவில் நிர்வாகம் முடிவு...திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில் ஆன்மிகவாதிகளிடமும், பக்தர்களிடம் மிகவும் பிரபலம், கடற்கரையை ஓட்டு அமைந்துள்ள இந்த கோவிலுக்கு தினமும் இங்கு ஏராளமான பக்தர்கள் நேரில் சென்று வழிபடுகிறார்கள்.

பார்ட்டி ஃபண்ட்.. முதல்வர் விஜய் கூறிய ஒரே ஒரு வார்த்தை.. ஒட்டுமொத்த திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அதிர்ச்சி..

பார்ட்டி ஃபண்ட்.. முதல்வர் விஜய் கூறிய ஒரே ஒரு வார்த்தை.. ஒட்டுமொத்த திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அதிர்ச்சி..தமிழகச் சட்டமன்றத்தில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விவாதத்தின்போது, ஆளுங்கட்சிக்கும் எதிர்க்கட்சிக்கும் இடையே கடுமையான அரசியல் மோதல் வெடித்தது.

மக்கள் பணத்தை தொட்டவர்களை விடமாட்டோம்: சட்டமன்றத்தில் ஊழல்வாதிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் எச்சரிக்கை!

மக்கள் பணத்தை தொட்டவர்களை விடமாட்டோம்: சட்டமன்றத்தில் ஊழல்வாதிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் எச்சரிக்கை!தமிழக சட்டமன்றத்தில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின்போது, முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் எதிர்க்கட்சிகளின் சூழ்ச்சிகளுக்கும் அவதூறுகளுக்கும் ஆவேசமாகப் பதிலடி கொடுத்தார்.

எங்க உங்கப்பாவை காணோம்.. குட்டிக்கதை மூலம் உதயநிதியை வச்சு செய்த முதல்வர் விஜய்..

எங்க உங்கப்பாவை காணோம்.. குட்டிக்கதை மூலம் உதயநிதியை வச்சு செய்த முதல்வர் விஜய்..தமிழக சட்டமன்ற பேரவையில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின்போது, முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் அதிரடி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் அவர்கள், எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்துப் பேச தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே அவையிலிருந்த திமுகவினரை நிலைகுலைய செய்தார்.