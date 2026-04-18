சனி, 18 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : சனி, 18 ஏப்ரல் 2026 (11:19 IST)

ஜூனியர் விகடன் கருத்துக்கணிப்பு.. ஆட்சியை பிடிப்பது யார்? விஜய்க்கு வெறும் 3 இடங்கள் மட்டுமே..!

ஜூனியர் விகடன் வெளியிட்டுள்ள தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்த கணிப்பின்படி, தற்போதைய ஆளுங்கட்சியான தி.மு.க கூட்டணி 121 இடங்களை கைப்பற்றி, ஆட்சியை தக்கவைக்க தேவையான பெரும்பான்மையை நூலிழையில் எட்டிப்பிடிப்பதாக தெரிகிறது. 
 
பிரதான எதிர்க்கட்சியான அ.தி.மு.க கூட்டணி 83 இடங்களை பெற்று வலுவான நிலையில் இருந்தாலும், ஆட்சியை பிடிப்பதற்கான இலக்கிலிருந்து சற்று பின் தங்கியுள்ளது.
 
மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெறும் 3 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றிபெற வாய்ப்புள்ளதாக இந்த கணிப்பு தெரிவிக்கிறது. நாம் தமிழர் கட்சிக்கு இடங்கள் எதுவும் கிடைக்காது என கூறப்பட்டுள்ளது. 
 
இதில் மிகவும் கவனிக்கத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், சுமார் 27 தொகுதிகள் 'இழுபறி நிலையில்' உள்ளன. இந்த 27 தொகுதிகளின் முடிவுகளே தமிழகத்தின் அடுத்த முதலமைச்சர் யார் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் காரணியாக இருக்கும். இந்த இழுபறி தொகுதிகளில் ஏற்படும் சிறு மாற்றம் கூட தி.மு.க-வின் பெரும்பான்மையை பாதிக்கலாம் அல்லது அ.தி.மு.க-வின் பலத்தை அதிகரிக்கலாம். 
 
விஜய்யின் கட்சிக்கு கணிப்பின்படி இடங்கள் குறைவாக காட்டப்பட்டாலும், வாக்குகளைப் பிரிப்பதில் த.வெ.க முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் என்பது நிதர்சனம்.
 
மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com