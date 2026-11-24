கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ விவகாரம்.. ஐஜி அந்தஸ்திலான அதிகாரி விசாரணை செய்ய வேண்டும்.. நீதிபதி உத்தரவு...
கள்ளக்குறிச்சி தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மீதான புகார் தொடர்பான வழக்கில், ஐஜி அந்தஸ்திலான அதிகாரி விசாரணையை கண்காணிக்க வேண்டும் என்று நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மேலும், இறுதி அறிக்கையை டிசம்பர் 22-ஆம் தேதி தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எனவும், இந்த விவகாரத்தில் யாரும் அரசியல் செய்ய வேண்டாம் எனவும் நீதிபதி அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
ஆளுங்கட்சி எம்.எல்.ஏ மீதான புகாரை சட்டம் தனது கடமையை செய்யும் வகையில் முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மையுடன் விசாரிக்க முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு உறுதியாக உள்ளது.
எந்தவித அரசியல் தலையீடுகளுக்கும் இடமளிக்காமல், நேர்மையான முறையில் உண்மை வெளிக்கொணரப்பட வேண்டும் என்பதே அரசின் நிலைப்பாடாக உள்ளது.
நீதிமன்றத்தின் இந்த வழிகாட்டுதலின்படி, விசாரணை அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படும் வரை இந்த விவகாரம் தமிழக அரசியலில் உன்னிப்பாகக் கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது.