வெறும் 1 பைசா போதும்.. தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்திற்கு டெண்டர் கோரிய ஜாய் ஆலுக்காஸ்...
தங்கம் கொள்முதல் டெண்டரில் பிரபல நகை நிறுவனமான ஜாய் ஆலுக்காஸ் வெறும் 1 பைசாவுக்கு ஏலம் கோரியுள்ளது தமிழக அரசியலில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழக அரசின் 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தின் கீழ், ரூ.755 கோடி மதிப்பிலான தங்கம் வாங்குவதற்கான டெண்டர் கோரப்பட்டிருந்தது. இந்த டெண்டரில் தங்கத்தின் விலையை தவிர்த்து, செய்கூலி, ஹால்மார்க், பேக்கிங், காப்பீடு மற்றும் போக்குவரத்து உள்ளிட்ட அனைத்து கூடுதல் கட்டணங்களுக்கும் சேர்த்து வெறும் 1 பைசாவை மட்டுமே ஜாய் ஆலுக்காஸ் நிறுவனம் கோரியுள்ளது வியக்கத்தக்க விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த அதிர்ச்சியூட்டும் குறைவான ஏலத்தின் மூலம், இந்நிறுவனம் L1 நிறுவனமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வளவு குறைந்த கட்டணத்தில் டெண்டரை கைப்பற்றியுள்ள இந்த நிறுவனத்திற்கு விரைவில் அதிகாரப்பூர்வ கொள்முதல் ஆணை வழங்கப்படும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்த நிகழ்வு வணிக மற்றும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பல்வேறு யூகங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளதுடன், பொதுமக்களிடையேயும் பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva