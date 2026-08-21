  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Joyalukkas Wins Rs 755 Crore Gold Tender for Just 1 Paisa Under Thaimaman Thanga Mothiram Scheme
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Friday, 21 August 2026 (11:51 IST)

வெறும் 1 பைசா போதும்.. தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்திற்கு டெண்டர் கோரிய ஜாய் ஆலுக்காஸ்...

Joyalukkas
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (11:51 IST)
google-news
தங்கம் கொள்முதல் டெண்டரில் பிரபல நகை நிறுவனமான ஜாய் ஆலுக்காஸ் வெறும் 1 பைசாவுக்கு ஏலம் கோரியுள்ளது தமிழக அரசியலில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
தமிழக அரசின் 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தின் கீழ், ரூ.755 கோடி மதிப்பிலான தங்கம் வாங்குவதற்கான டெண்டர் கோரப்பட்டிருந்தது. இந்த டெண்டரில் தங்கத்தின் விலையை தவிர்த்து, செய்கூலி, ஹால்மார்க், பேக்கிங், காப்பீடு மற்றும் போக்குவரத்து உள்ளிட்ட அனைத்து கூடுதல் கட்டணங்களுக்கும் சேர்த்து வெறும் 1 பைசாவை மட்டுமே ஜாய் ஆலுக்காஸ் நிறுவனம் கோரியுள்ளது வியக்கத்தக்க விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
இந்த அதிர்ச்சியூட்டும் குறைவான ஏலத்தின் மூலம், இந்நிறுவனம் L1 நிறுவனமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வளவு குறைந்த கட்டணத்தில் டெண்டரை கைப்பற்றியுள்ள இந்த நிறுவனத்திற்கு விரைவில் அதிகாரப்பூர்வ கொள்முதல் ஆணை வழங்கப்படும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
இந்த நிகழ்வு வணிக மற்றும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பல்வேறு யூகங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளதுடன், பொதுமக்களிடையேயும் பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
கன்னத்தில் அறைந்த ஆசிரியை!.. நொடிகளில் சரிந்த பிஞ்சு உயிர்.. எல்.கே.ஜி சிறுவன் மரணம்...

5 மாவட்டங்களில் 3 நாள் கனமழை பெய்யும்!.. வானிலை மையம் அப்டேட்!...

5 மாவட்டங்களில் 3 நாள் கனமழை பெய்யும்!.. வானிலை மையம் அப்டேட்!...21.8.2026 இன்று முதல் வருகிற 23.8.2026 வரை 5 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்திருக்கிறது.

மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிட்டேன்!. சவுக்கு சங்கர் ஒரு கோடி தரவேண்டும்!.. அருண் ஐபிஎஸ் வழக்கு!...

மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிட்டேன்!. சவுக்கு சங்கர் ஒரு கோடி தரவேண்டும்!.. அருண் ஐபிஎஸ் வழக்கு!...கடந்த திமுக ஆட்சியில் சென்னை மாநகர கமிஷனாக இருந்தவர் அருண் ஐபிஎஸ்.

இந்திய கிராங்களில் ஸ்டார்லிங்க் சேவை.. எலான் மஸ்க் திட்டம்...

இந்திய கிராங்களில் ஸ்டார்லிங்க் சேவை.. எலான் மஸ்க் திட்டம்...இந்தியாவில் செயற்கைக்கோள் மூலமான இணைய சேவையை வழங்குவது குறித்து எலான் மஸ்க் மற்றும் அவரது ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனம் மீண்டும் தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

பெண் விமானி பாலியல் வன்கொடுமை.. பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் என்று நுழைந்தவர் திருநங்கையா?

பெண் விமானி பாலியல் வன்கொடுமை.. பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் என்று நுழைந்தவர் திருநங்கையா?மும்பை பவாய் பகுதியில் திருநங்கையை போல மாறுவேடமிட்டு, பெண் விமானியின் வீட்டிற்குள் நுழைந்து அவரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்துவிட்டு தப்பியோடிய நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பள்ளியை ஆய்வு செய்ய வந்த காக்ரோச் ஜனதா கட்சியினர்.. அடித்து துரத்திய பொதுமக்கள்.. ஜெய்ப்பூரில் பரபரப்பு..

பள்ளியை ஆய்வு செய்ய வந்த காக்ரோச் ஜனதா கட்சியினர்.. அடித்து துரத்திய பொதுமக்கள்.. ஜெய்ப்பூரில் பரபரப்பு..ஜெய்ப்பூர் மாவட்டம் பாக்ரு பகுதியில் உள்ள அரசுப்பள்ளி ஒன்றில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஆய்வு செய்ய சென்ற ‘காக்ரோச் ஜனதா கட்சி’ நிர்வாகிகளுக்கும் கிராம மக்களுக்கும் இடையே திடீர் மோதல் வெடித்தது.