வியாழன், 7 மே 2026
Written By Webdunia
Last Updated : வியாழன், 7 மே 2026 (15:17 IST)

ஒரே ஒரு இடத்தில் வென்ற பாஜகவை ஆளுனர் ஆட்சி அமைக்க அழைக்க முடியுமா? ஜோதிமணி எம்பி கேள்வி..!

தமிழக அரசியல் களத்தில் நிலவும் நெருக்கடியான சூழல் குறித்து கரூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி அவர்கள் ஆளுநரின் செயல்பாடுகளைக் கடுமையாகச் சாடி தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். 
 
108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை ஆட்சி அமைக்க அழைக்காமல் முட்டுக்கட்டை போடுவது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது என்று அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். 
 
ஆளுநரின் அதிகாரம் என்பது வரம்பற்றது அல்ல என்றும், அவர் எப்போதும் அரசியல் சாசன விதிகளுக்கு உட்பட்டே செயல்பட வேண்டும் என்பதை உச்சநீதிமன்றம் ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தியுள்ளதையும் அவர் நினைவூட்டியுள்ளார்.
 
"ஆளுநர் தன் விருப்பப்படி செயல்பட முடியும் என்றால், ஒரு இடத்தில் வென்ற பாஜகவை அவர் ஆட்சி அமைக்க அழைக்க முடியுமா?" என்ற காரசாரமான கேள்வியை ஜோதிமணி முன்வைத்துள்ளார். 
 
விஜய் அவர்கள் தலைமையிலான தவெக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள நிலையில், அவரை ஆட்சி அமைக்க அழைப்பதே முறையான மரபாகும். சட்டமன்றத்தில் மட்டுமே பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டுமே தவிர, ஆளுநர் மாளிகையில் ஆதரவு கடிதங்களைக் குவிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் அவர் வாதிட்டுள்ளார்.
 
டெல்லி மேலிடத்தின் அழுத்தத்திற்குப் பணிந்து தமிழக மக்களின் தீர்ப்பை மாற்ற நினைப்பது மிகப்பெரிய அரசியல் தவறு என்றும், இதை மக்கள் ஒருபோதும் மன்னிக்க மாட்டார்கள் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

