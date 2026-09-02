ஒரே நாளில் ஒபாமா ஆயிட்டேன்!.. விஜய் சன் கிளாஸ் கொடுத்த பாட்டி செம பிஸி!..
தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் மேட்டூர் அணையை திறந்து வைப்பதற்காக நேற்று மேட்டூருக்கு சென்றிருந்தார். சென்னையிலிருந்து இருந்து விமானம் மூலம் அவர் சேலத்திற்க்கு சென்றார். பட்டு, வேட்டி அணிந்து சென்றிருந்த முதல்வர் விஜய்க்கு விமான நிலையத்தில் அதிகாரிகளும், தவெகவினரும் வரவேற்பு கொடுத்தனர்.
அதன்பின் அங்கிருந்தவர் சாலை மார்க்கமாக காரில் மேட்டூருக்கு சென்றார்.. செல்லும் வழியெங்கும் பொதுமக்களும் தவெக தொண்டர்களும், ரசிகர்களும் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பளித்தனர். மேட்டூர் அணைக்கு சென்ற விஜய் பங்கு மலர்களை தூவி பாசனத்திற்கு நீரை திறந்து வைத்தார். நேற்று முதல் அடுத்த 45 நாட்களுக்கு தினமும் 10 ஆயிரம் கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறந்துவிடப்படவிருக்கிறது. அதன்பின் அருகில் இருந்த கிராமங்களுக்க் சென்று விவசாயிகளை சந்தித்து பேசினார்..
அப்போது ஒரு வீட்டிலிருந்த மூதாட்டியிடம் விஜய் பாசமாக பேசி பழகினார்.. அந்த பாட்டிக்கு தான் அணிந்திருந்த சன் கிளாஸ் கண்ணாடியை முதலமைச்சர் விஜய் அனுவித்து அழகு பார்த்தார். பாட்டியும் முதல்வர் ஜோசப் விஜயுடன் வாஞ்சையுடன் பழகினார். முதல்வர் விஜய் மூதாட்டியின் கையை பிடித்துக் கொண்டு சிறிது தூரம் நடந்து சென்றார்..
இது தொடர்பான வீடியோவும், புகைப்படங்களும் சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலானதால் அந்த பாட்டி ஒரே நாளில் பிரபலாமாகிவிட்டார். அருகில் வசிக்கும் பலரும் அந்த கண்ணாடியை வாங்கி போட்டு பார்க்கிறார்கள்.. அதோடு பல யுடியூப் சேனல்களும் நேரில் சென்று அவரை பேட்டி எடுத்து வருகிறார்கள். ‘விஜய் என்ன சொன்னார்?.. உங்களிடம் என்ன பேசினார்?.. அவரே உங்களுக்கு கண்ணாடி கொடுத்தாரா?.. என்றெல்லாம் அவரிடம் கேள்வி கேட்டு வருகிறார்கள்.
அப்போது ஒரு வீட்டிலிருந்த மூதாட்டியிடம் விஜய் பாசமாக பேசி பழகினார்.. அந்த பாட்டிக்கு தான் அணிந்திருந்த சன் கிளாஸ் கண்ணாடியை முதலமைச்சர் விஜய் அனுவித்து அழகு பார்த்தார். பாட்டியும் முதல்வர் ஜோசப் விஜயுடன் வாஞ்சையுடன் பழகினார். முதல்வர் விஜய் மூதாட்டியின் கையை பிடித்துக் கொண்டு சிறிது தூரம் நடந்து சென்றார்..
இது தொடர்பான வீடியோவும், புகைப்படங்களும் சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலானதால் அந்த பாட்டி ஒரே நாளில் பிரபலாமாகிவிட்டார். அருகில் வசிக்கும் பலரும் அந்த கண்ணாடியை வாங்கி போட்டு பார்க்கிறார்கள்.. அதோடு பல யுடியூப் சேனல்களும் நேரில் சென்று அவரை பேட்டி எடுத்து வருகிறார்கள். ‘விஜய் என்ன சொன்னார்?.. உங்களிடம் என்ன பேசினார்?.. அவரே உங்களுக்கு கண்ணாடி கொடுத்தாரா?.. என்றெல்லாம் அவரிடம் கேள்வி கேட்டு வருகிறார்கள்.