தொடர்புடைய செய்திகள்
- தவெகவில் சேர்ந்த முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்களை விஜய் ஏன் சந்திக்கவில்லை? பரபரப்பு தகவல்...!
- தவெக அரசின் வெள்ளை அறிக்கை வெறும் ரீல்ஸ்: முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி சாடல்!
- பதவி பறிக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு மீண்டும் பதவி!.. பழனிச்சாமி அறிவிப்பு..
- முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீதான சொத்துக்குவிப்புவழக்கு: சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு...!
- 9 முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு குறி.. வேட்டையை தொடங்குகிறார் அருண் ஐபிஎஸ்..
மகனுக்கு வேலை வாங்கி தருகிறேன் என்று சிவசங்கர் பணம் வாங்கினார்.. ஓய்வுபெற்ற காவல் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் புகார்
போக்குவரத்துத் துறையில் அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி பணம் பெற்று மோசடி செய்ததாக, முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் மீது சென்னை காவல் ஆணையரகத்தில் பரபரப்பு புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஓய்வுபெற்ற காவல் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் சீனிவாசன் என்பவர் இந்த அடுக்கடுக்கான புகாரை தற்போதைய காவல் துறையிடம் சமர்ப்பித்துள்ளார். தனது மகனுக்கு போக்குவரத்து துறையில் நல்ல வேலை வாங்கி தருவதாகக் கூறி இந்த மோசடி அரங்கேற்றப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். அமைச்சருக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர் என்று கூறிக்கொண்ட இளஞ்செழியன் என்பவர், வங்கி கணக்குகள் மூலமாக தன்னிடம் இருந்து 23 லட்சம் ரூபாய் வரை பெற்றதாக சீனிவாசன் தனது புகாரில் விவரித்துள்ளார்.
மேலும், தனது மகனின் வேலைக்காக கொடுக்கப்பட்ட அந்த பெரும் தொகை, தன்னிடம் வந்து சேர்ந்துவிட்டதாக முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கரே நேரில் உறுதிப்படுத்தியதாகவும் அவர் அந்த புகாரில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். பணம் கொடுத்து நீண்ட நாட்களாகியும் வேலை வாங்கித் தராமலும், பணத்தைத் திருப்பித் தராமலும் ஏமாற்றியதால் தற்போது அவர் காவல் ஆணையரகத்தை நாடியுள்ளார்.
இந்த அரசு வேலை மோசடிப் புகார் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் தற்போதைய சூழலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
அம்மா உணவகத்தில் ஆய்வு செய்த பிரேமலதா விஜயகாந்த்.. உணவு சூப்பர் என பாராட்டு...
தமிழகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் புதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகு, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 'அம்மா உணவகங்கள்' அனைத்தும் முழுமையாகச் சீரமைக்கப்பட்டு, தற்போது பொதுமக்களுக்கு மிகத் தரமான உணவுகள் தடையின்றி வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்தச் சூழ்நிலையில், தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கடலூரில் உள்ள அம்மா உணவகத்திற்கு நேரில் சென்று அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
முதலமைச்சரான பின் முதல்முறையாக கரூர் செல்கிறார் விஜய்.. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தை சந்திக்க திட்டம்...
தமிழக முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற பிறகு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் முதன்முறையாக கரூர் மாவட்டத்திற்கு அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ளார். இந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அதிகாரப்பூர்வப் பயணம் வரும் ஜூலை மாதத்தின் இரண்டாவது வாரத்தில் அமையவிருப்பதாகத் தற்போதைய அரசியல் மற்றும் உத்தியோகப்பூர்வ வட்டாரங்கள் மூலமாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இது வெறும் டிரைலர் தான்.. சாலை மறியல் போராட்டத்தின்போது சேகர்பாபு பேட்டி...
தமிழக அமைச்சர் சரத்குமார் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தில், அவர் உடனடியாகப் பதவி விலக வலியுறுத்திச் சென்னையில் திமுக சார்பில் இன்று தீவிரச் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு ஆவேசமாகப் பேட்டியளித்துள்ளார்.