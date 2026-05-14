  Jawahar Ali Quits ADMK Citing Neglect of Minorities and Lack of Recognition
Last Updated : Thursday, 14 May 2026 (15:53 IST)

அதிமுகவின் முக்கிய நிர்வாகி கட்சியில் இருந்து விலகல்.. காலியாகிறதா ஈபிஎஸ் கூடாரம்?

அதிமுக செய்தித் தொடர்பாளரும், சிறுபான்மையினர் நலப்பிரிவு இணைச் செயலாளருமான ஜவஹர் அலி அக்கட்சியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளது தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
கட்சியில் நீண்டகாலமாக உண்மையாக உழைப்பவர்களுக்கு உரிய மரியாதை அளிக்கப்படுவதில்லை என்ற வேதனையை அவர் தனது விலகல் கடிதத்தில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். குறிப்பாக, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள், சிறுபான்மையினருக்கு, அதிலும் குறிப்பாக முஸ்லிம்களுக்குச் சிறிதளவும் அங்கீகாரம் வழங்க விரும்புவதில்லை என்று அவர் மிகக் கடுமையான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார். 
 
அதிமுகவில் முஸ்லிம்கள் முழுமையாகப் புறக்கணிக்கப்படுவதாகவும், சுயமரியாதை இல்லாத இடத்தில் தொடர்ந்து நீடிக்க விரும்பாத காரணத்தால் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்துப் பொறுப்புகளில் இருந்தும் விலகுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
 தேர்தல் நேரங்களில் சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளைப் பெற முயற்சிக்கும் கட்சித் தலைமை, அவர்களுக்குரிய பிரதிநிதித்துவத்தை வழங்குவதில் பாரபட்சம் காட்டுவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஜவஹர் அலியின் இந்தத் திடீர் விலகல், அதிமுகவின் சிறுபான்மையினர் வாக்கு வங்கியில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா என்ற விவாதத்தை அரசியல் வட்டாரத்தில் கிளப்பியுள்ளது. 
 
எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக மீது முன்வைக்கப்படும் இத்தகைய  விமர்சனங்கள், வரவிருக்கும் அரசியல் களத்தில் கட்சிக்குச் சவாலாக அமையக்கூடும் என்று கருதப்படுகிறது.
 
