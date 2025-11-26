புதன், 26 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 26 நவம்பர் 2025 (08:43 IST)

ஜனவரி 6 முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம்: ஜாக்டோ ஜியோ அறிவிப்பால் பரபரப்பு..!

ஜனவரி 6 முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம்: ஜாக்டோ ஜியோ அறிவிப்பால் பரபரப்பு..!
அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் கூட்டமைப்பான ஜாக்டோ ஜியோ, வரும் 2026 ஜனவரி 6 முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடப்போவதாக அறிவித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்துவது, பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்வது, காலியிடங்களை நிரப்புவது, மற்றும் ஊதிய முரண்பாடுகளை களைவது உள்ளிட்ட பத்து முக்கிய கோரிக்கைகளுக்காக இந்த முடிவை ஜாக்டோ ஜியோ எடுத்துள்ளது.
 
இக்கோரிக்கைகளுக்காக ஏற்கனவே நவம்பர் 18 அன்று அடையாள வேலைநிறுத்தம் நடத்தப்பட்ட நிலையில், அடுத்தகட்ட போராட்ட வியூகங்கள் குறித்து நேற்று சென்னையில் நடைபெற்ற ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
 
கூட்டத்திற்கு பிறகு பேசிய மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரபாகரன், கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வட்டார அளவில் பிரச்சாரம், டிசம்பர் 13 அன்று மாவட்டத் தலைநகரங்களில் உண்ணாவிரதம், மற்றும் டிசம்பர் 27 அன்று வேலைநிறுத்த ஆயத்த மாநாடு ஆகியவை நடைபெறும் என்றும், அதன் தொடர்ச்சியாக ஜனவரி 6 முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம் தொடங்கும் என்றும் அறிவித்தார்.
 
Edited by Siva
 

ராஜ்யசபா சீட்டுக்காக அதிமுக கூட்டணியா?!.. பிரேமலதா விளக்கம்!...

ராஜ்யசபா சீட்டுக்காக அதிமுக கூட்டணியா?!.. பிரேமலதா விளக்கம்!...2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் 5 மாதங்களே இருப்பதால் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் கூட்டணி பேச்சு வார்த்தையை துவங்கி விட்டன

பாஜகவால் என்னை தோற்கடிக்க முடியாது.. சவால் விடுத்த மம்தா பானர்ஜி..!

பாஜகவால் என்னை தோற்கடிக்க முடியாது.. சவால் விடுத்த மம்தா பானர்ஜி..!மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி தலைமையில், தேர்தல் ஆணையத்தின் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்கு எதிராக இன்று பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது.

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடாமல் செம்மொழி பூங்கா திறப்பு விழாவா? அண்ணாமலை கண்டனம்..!

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடாமல் செம்மொழி பூங்கா திறப்பு விழாவா? அண்ணாமலை கண்டனம்..!முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற கோயம்புத்தூர் செம்மொழி பூங்கா திறப்பு விழாவில், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடாமல், திறப்பு விழா நடைபெற்றிருக்கிறது. தமிழகத்தில், இந்த செம்மொழிப் பூங்காக்கள், தமிழ் மொழியை போற்றுவதற்காக அமைக்கப்படுகின்றன என்று திமுக கூறுவதுதான் இதில் நகைமுரண்.

சீன பாஸ்போர்ட் கேட்டு அருணாச்சல பிரதேச பெண்ணை துன்புறுத்தவில்லை: சீனா மறுப்பு..!

சீன பாஸ்போர்ட் கேட்டு அருணாச்சல பிரதேச பெண்ணை துன்புறுத்தவில்லை: சீனா மறுப்பு..!சீனாவின் ஷாங்காய் நகரில் உள்ள புதுங் விமான நிலையத்தில் அருணாச்சல பிரதேசத்தை சேர்ந்த இந்திய பயணி ஒருவருக்கு நேர்ந்ததாக கூறப்படும் அத்துமீறல் மற்றும் துன்புறுத்தல் குற்றச்சாட்டுகளை சீனா மறுத்துள்ளது.

என்னை வங்காளத்தில் குறிவைத்தால் மொத்த தேசத்தையும் குலுங்க வைப்பேன்: மம்தா பானர்ஜி

என்னை வங்காளத்தில் குறிவைத்தால் மொத்த தேசத்தையும் குலுங்க வைப்பேன்: மம்தா பானர்ஜிமேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்கு எதிராக மாபெரும் பேரணி நடத்தி பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார். இந்த கூட்டத்தில் அவர் பேசியதாவது:

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com