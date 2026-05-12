  4. J.C.D. Prabhakar Elected as TN Assembly Speaker: CM Vijay and Opposition Leader Udhayanidhi Stalin Lead Him to the Chair.
Last Updated : Tuesday, 12 May 2026 (11:03 IST)

சபாநாயகர் ஆனார் ஜேசிடி பிரபாகர்.. செங்கோட்டையன், உதயநிதி அமர வைத்தனர்...!

தமிழக சட்டமன்றம்
Publish: Tue, 12 May 2026 (11:01 IST) Updated: Tue, 12 May 2026 (11:03 IST)
தமிழக சட்டமன்ற வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக, இன்று 17-வது சட்டமன்றப் பேரவையின் தலைவராக திரு. ஜே.சி.டி. பிரபாகர் அவர்கள் ஒருமனதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார். 
 
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அவர்கள் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வு, ஜனநாயக பண்புகளின் உச்சமாக பார்க்கப்படுகிறது. புதிய சபாநாயகரை சட்டப்பேரவை தலைவர் இருக்கையில் அமர வைக்கும் மரபுவழி சடங்கு மிகவும் கண்ணியத்துடன் நடைபெற்றது.
 
அவை முன்னவர் அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் அவர்கள் மற்றும் மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் இணைந்து, புதிய சபாநாயகரை அவரது இருக்கைக்கு அழைத்து சென்று அமர வைத்தனர். ஆளுங்கட்சியும் எதிர்க்கட்சியும் இணைந்து இந்த நடைமுறையை மேற்கொண்டது, அவையின் மாண்பினை நிலைநிறுத்தும் விதமாக அமைந்தது. சபாநாயகர் இருக்கையில் அமர்ந்த ஜே.சி.டி. பிரபாகர் அவர்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார்.
 
தனது வாழ்த்துரையில் பேசிய முதலமைச்சர், சபாநாயகர் அவர்கள் நடுநிலையோடு அவையை வழிநடத்தி, மக்கள் நலன் சார்ந்த விவாதங்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிப்பார் என்ற நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தினார். எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் புதிய சபாநாயகருக்கு தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து, ஆரோக்கியமான விவாதங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதாக உறுதி அளித்தார். 
 
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக மூன்றாவது இடத்திற்கு சென்றுவிட்ட நிலையில் சிவி சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையில் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ஒரு அணியாக ஒன்று சேர்ந்துள்ளனர்.

தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் தொகுதி தேர்தல் முடிவு குறித்த வழக்கில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று மிக முக்கியமான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்கள் 717 டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவிட்டிருப்பதை மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவரும், உலக நாயகனுமான கமல்ஹாசன் மனதார வரவேற்றுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் கூறியதாவது:

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு 108 தொகுதிகள் மட்டுமே கிடைத்ததால் பெரும்பான்மைக்கு தேவையான 10 எம்எல்ஏக்களை காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தை கட்சி மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் கொடுத்தன. அதன் காரணமாகவே தவெக ஆட்சியமைத்து தற்போது விஜய் முதல்வராகவும் அமர்ந்திருக்கிறார்.

தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்கள், தமிழகத்தின் அடிப்படை உட்கட்டமைப்புகளை சீரமைப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். அதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று தலைமை செயலகத்தில் குடிநீர் விநியோகம் மற்றும் சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகள் குறித்த உயர்மட்ட ஆலோசனை கூட்டத்தை அவர் நடத்தினார்.