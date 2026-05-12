சபாநாயகர் ஆனார் ஜேசிடி பிரபாகர்.. செங்கோட்டையன், உதயநிதி அமர வைத்தனர்...!
தமிழக சட்டமன்ற வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக, இன்று 17-வது சட்டமன்றப் பேரவையின் தலைவராக திரு. ஜே.சி.டி. பிரபாகர் அவர்கள் ஒருமனதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அவர்கள் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வு, ஜனநாயக பண்புகளின் உச்சமாக பார்க்கப்படுகிறது. புதிய சபாநாயகரை சட்டப்பேரவை தலைவர் இருக்கையில் அமர வைக்கும் மரபுவழி சடங்கு மிகவும் கண்ணியத்துடன் நடைபெற்றது.
அவை முன்னவர் அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் அவர்கள் மற்றும் மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் இணைந்து, புதிய சபாநாயகரை அவரது இருக்கைக்கு அழைத்து சென்று அமர வைத்தனர். ஆளுங்கட்சியும் எதிர்க்கட்சியும் இணைந்து இந்த நடைமுறையை மேற்கொண்டது, அவையின் மாண்பினை நிலைநிறுத்தும் விதமாக அமைந்தது. சபாநாயகர் இருக்கையில் அமர்ந்த ஜே.சி.டி. பிரபாகர் அவர்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார்.
தனது வாழ்த்துரையில் பேசிய முதலமைச்சர், சபாநாயகர் அவர்கள் நடுநிலையோடு அவையை வழிநடத்தி, மக்கள் நலன் சார்ந்த விவாதங்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிப்பார் என்ற நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தினார். எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் புதிய சபாநாயகருக்கு தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து, ஆரோக்கியமான விவாதங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதாக உறுதி அளித்தார்.
