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Last Updated : Thursday, 18 June 2026 (10:27 IST)

திமுகவை கடுஞ்சொற்களால் விமர்சனம் செய்ய வேண்டாம்: ஐயுஎம்எல் தலைவர் காதர் மொகிதீன்

ஐயுஎம்எல்
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (10:25 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (10:27 IST)
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தமிழக வெற்றி கழகத்தின்  புதிய ஆட்சியில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி இடம்பெற்றுள்ளது குறித்து எழுந்துள்ள விமர்சனங்களுக்கு, அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் காதர் மொகிதீன் தனது தொண்டர்களுக்கு முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தங்கள் இயக்கம் எப்போதுமே அரசியல் நாகரிகத்தையும், கண்ணியத்தையும் கடைப்பிடித்து வரும் ஒரு கொள்கைப்படையாகும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
நீண்ட காலமாக திமுகவுடன் தோழமை கொண்டிருந்த போதிலும், அண்மையில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் மக்களின் தீர்ப்பை மதித்து, பாஜகவின் அனுசரணையுடன் தமிழ்நாட்டில் ஜனாதிபதி ஆட்சி வந்துவிடக் கூடாது என்ற பரந்த நோக்கில், தவெக ஆட்சி அமைய ஐயுஎம்எல் துணை நின்றதாக அவர் விளக்கியுள்ளார். 
 
இந்த முடிவை சில திமுக நண்பர்கள் விமர்சிப்பதும், அதற்கு பதில் கொடுக்கும் வகையில் தங்களது கட்சியினர் கடுமையான சொற்களை பயன்படுத்துவதும் வருத்தமளிப்பதாக கூறியுள்ளார். கண்ணியத்திற்குரிய காயிதே மில்லத் காட்டிய அரசியல் பாதையிலேயே அனைவரும் பயணிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
 
நடைபெற்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட இரண்டு தொகுதிகளிலும் ஐயுஎம்எல் வெற்றி பெற்று, தற்போது தவெக ஆட்சியமைக்க ஆதரவளித்துள்ளது. இதில் பாபநாசம் தொகுதி எம்எல்ஏ ஷாஜகான் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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