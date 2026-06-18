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திமுகவை கடுஞ்சொற்களால் விமர்சனம் செய்ய வேண்டாம்: ஐயுஎம்எல் தலைவர் காதர் மொகிதீன்
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் புதிய ஆட்சியில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி இடம்பெற்றுள்ளது குறித்து எழுந்துள்ள விமர்சனங்களுக்கு, அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் காதர் மொகிதீன் தனது தொண்டர்களுக்கு முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தங்கள் இயக்கம் எப்போதுமே அரசியல் நாகரிகத்தையும், கண்ணியத்தையும் கடைப்பிடித்து வரும் ஒரு கொள்கைப்படையாகும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நீண்ட காலமாக திமுகவுடன் தோழமை கொண்டிருந்த போதிலும், அண்மையில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் மக்களின் தீர்ப்பை மதித்து, பாஜகவின் அனுசரணையுடன் தமிழ்நாட்டில் ஜனாதிபதி ஆட்சி வந்துவிடக் கூடாது என்ற பரந்த நோக்கில், தவெக ஆட்சி அமைய ஐயுஎம்எல் துணை நின்றதாக அவர் விளக்கியுள்ளார்.
இந்த முடிவை சில திமுக நண்பர்கள் விமர்சிப்பதும், அதற்கு பதில் கொடுக்கும் வகையில் தங்களது கட்சியினர் கடுமையான சொற்களை பயன்படுத்துவதும் வருத்தமளிப்பதாக கூறியுள்ளார். கண்ணியத்திற்குரிய காயிதே மில்லத் காட்டிய அரசியல் பாதையிலேயே அனைவரும் பயணிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
நடைபெற்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட இரண்டு தொகுதிகளிலும் ஐயுஎம்எல் வெற்றி பெற்று, தற்போது தவெக ஆட்சியமைக்க ஆதரவளித்துள்ளது. இதில் பாபநாசம் தொகுதி எம்எல்ஏ ஷாஜகான் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Edited by Siva
வேதாந்தா பவர் பங்குகள் அதிரடி உயர்வு: புதிய உச்சத்தைத் தொட்டு சாதனை
வேதாந்தா குழுமத்தில் இருந்து தனியாக பிரிக்கப்பட்டு, சமீபத்தில் பங்குச்சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட ‘வேதாந்தா பவர்’ நிறுவனத்தின் பங்குகள், புதிய உச்சத்தை தொட்டு சாதனை படைத்துள்ளன. உலகளாவிய சந்தை நிலவரங்களால் இந்திய பங்குச்சந்தைகள் ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்ட போதிலும், இந்த நிறுவனத்தின் பங்குகள் தொடர்ந்து முன்னேற்றத்தை கண்டுள்ளன.
இனி மொபைலில் தேவையற்ற விளம்பர அழைப்புகள் மற்றும் குறுஞ்செய்திகள் வராது.. மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்யும் DND செயலி..
இந்தியாவில் மொபைல் போன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தினசரி தலைவலியாக இருக்கும் தேவையற்ற விளம்பர அழைப்புகள் மற்றும் விளம்பர குறுஞ்செய்திகளை எளிதாக தடுத்து நிர்வகிக்கும் வகையில், இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் தனது அதிகாரப்பூர்வ 'Do Not Disturb' செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த செயலி மூலம் பயனர்கள் தங்களின் மொபைல் போன் வழியாகவே தேவையற்ற விளம்பர தொடர்புகளை கட்டுப்படுத்த முடியும்.
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வெள்ளை அறிக்கை வெளியீடு.. திமுகவுக்கு ஆதரவாக மாறினார்களா அதிகாரிகள்? கடுங்கோபத்தில் முதல்வர்?
தமிழகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக வெற்றி கழக அரசு, கடந்த திமுக ஆட்சியின் நிதிநிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை அண்மையில் வெளியிட்டது. ஆனால், இதில் மக்கள் எதிர்பார்க்கும் முக்கிய தகவல்களும், திமுக அரசின் நிதி முறைகேடுகளும் திட்டமிட்டு மறைக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறி, முதல்வர் விஜய் சம்பந்தப்பட்ட நிதித்துறை அதிகாரிகளுக்கு கடுமையான ‘டோஸ்’ கொடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.