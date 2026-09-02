தெரியாம ராஜினாமா செஞ்சிட்டேன், மீண்டும் எம்.எல்.ஏ பதவி கொடுங்க: இசக்கி சுப்பையா மனு தாக்கல்..
அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ.வாக இருக்கும் இசக்கி சுப்பையா, தனது ராஜினாமாவை திரும்ப பெறுவதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் கூடுதல் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். இடைத்தேர்தல் தொடர்பான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கும் வரை, தன்னை மீண்டும் எம்.எல்.ஏ.வாக பணியாற்ற அனுமதிக்க வேண்டும் என சட்டப்பேரவை தலைவரிடம் கடிதம் அளித்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தான் எம்.எல்.ஏ. பதவியில் இல்லாததால் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி மக்கள் பல்வேறு வகையில் பாதிக்கப்பட்டு வருவதாக இசக்கி சுப்பையா தனது மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனால், இடைத்தேர்தல் வழக்கில் இறுதி முடிவு வரும் வரை தொகுதி மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, தன்னை தொடர்ந்து எம்.எல்.ஏ.வாக செயல்பட அனுமதிக்க வேண்டும் என அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இதற்கிடையே, இசக்கி சுப்பையாவின் கோரிக்கைக்கு சட்டரீதியாக சிக்கல் இருப்பதாக சட்டப்பேரவை செயலர் அலுவலகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்ட நிலையில், அந்த ராஜினாமாவை மீண்டும் திரும்ப பெறுவதற்கு சட்டப்பேரவை விதிகளில் வழிவகை இல்லை என கூறப்படுகிறது.
இதனால், இசக்கி சுப்பையாவின் கோரிக்கைக்கு என்ன பதில் கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அலுவலகத்தில் இருந்து நாளை அவருக்கு அதிகாரப்பூர்வ பதில் கடிதம் அனுப்பப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அந்த பதிலுக்கு பிறகு, இந்த விவகாரம் அடுத்தகட்டமாக எந்த திசையில் செல்கிறது என்பது அரசியல் வட்டாரங்களில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
Edited by Siva